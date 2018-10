CAC40 : s'enfonce sous 5.080, trou d'air du Sopra et Bouygues

19/10/2018 | 15:42

La lourdeur continue de prédominer à 2 heures de la clôture et aucun rebond -même symbolique- ne se dessine pour agrémenter cette journée des '3 sorcières'.

C'est au contraire un nouveau 'sell-off' qui s'amorce avec un CAC40 (-0,8%) qui pulvérise le plancher des 5.100 puis des 5.080 dans la foulée (à 5.070, soit -0,4% hebdo).

L'Euro-Stoxx50 résistant un peu mieux aux turbulences italiennes avec -0,3%... mais le support des 3.200 est également menacé, Milan cède -0,7%



Wall Street rouvre sur un rebond bienvenu de +0,3% mais les séances précédentes ont démontré à quel point ces gains initiaux étaient fragiles, de simples rachats de short avant qu'une nouvelle vague de dégagements se mette en place.

L'inquiétude ne vient pas que de l'Italie (Bruxelles va appeler Rome à revoir sa copie en matière de déficits, mais le gouvernement de Mr Conte a fait savoir par avance qu'il ne bougerait pas) car le PIB chinois ralentit à +6,5% au T3 contre +6,7% au 2ème trimestre, et la croissance mondiale en sera affectée.



La PBOC appelle les investisseurs au calme et indique qu'elle est attachée à la bonne santé des marchés financiers: Shanghai a rebondi de +2,5% suite à ces déclarations ce matin.

Mais la production industrielle chinoise se contracte à +5,8%, loin des +7% espérés.

Du côté des statistiques du jour, c'est vers les États-Unis qu'il faudra se tourner : les ventes de logements anciens pour septembre seront dévoilées.



Les investisseurs guetteront également les trimestriels du géant des biens de consommation Procter & Gamble et du conglomérat industriel Honeywell.



Du côté des valeurs, Paris est victime du décrochage de Bouygues (-11% à 32,4E), de Michelin (-9% à 90E) qui entraine dans son sillage Valeo et Peugeot (-5,4%).

Ce sont des avertissements sur la croissance du chiffre d'affaire et des ventes qui plombent les stars du CAC40, mais il y a encore bien pire avec Sopra-Steria avec -25%, sur 'un warning' concernant plusieurs de ses activités.

Sopra entraîne Atos dans sa chute (-6%)

Seul FNAC-Darty s'en tire bien avec +8%, grâce à des ventes supérieures aux attentes et EDF qui gagne +2,6% voit son cours doubler cette année.

Rémy Crointreau (stable) fait mieux qu'attendu au second trimestre grâce aux bonnes performances du cognac Rémy Martin en Chine et dévoile un chiffre d'affaires de 329,8MnsE, en hausse de 8,5%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.