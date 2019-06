CAC40 : s'envole à 5340Pts avant les chiffres US de l'emploi

07/06/2019 | 10:53

Après son léger repli de la veille (-0,3%), la Bourse de Paris débute la séance en forte hausse avant la publication des chiffres américains de l'emploi. L'indice CAC 40 est en progression de 1,2% à 5344 points.



Hier, à Wall Street, les acheteurs avaient poursuivi leurs efforts et le Dow Jones s'appréciait de 0,7% en fin de séance, tandis que le Nasdaq reprenait 0,5%.



Certains observateurs font état d'un apaisement des tensions commerciales, et notamment des rumeurs évoquant l'entame de pourparlers entre les Etats-Unis et le Mexique.



Les investisseurs semblent également optimistes sur l'évolution des relations entre Washington et Pékin alors qu'approche la date fatidique du G20 d'Osaka.



Les investisseurs attendent désormais la parution du dernier rapport américain sur l'emploi. L'annonce, mercredi, de créations de postes très largement inférieures aux attentes dans le secteur privé avait refroidi bon nombre d'intervenants. Les économistes attendent en moyenne 180.000 créations de postes le mois dernier.



En France, la production est stable dans l'industrie manufacturière en avril 2019, (après −1,1 % en mars) selon l'Insee. Elle augmente dans l'ensemble de l'industrie (+0,4 % après −1,1 %).



Du coté des valeurs, AXA a annoncé la fixation du prix de la cession de 40 000 000 actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. (EQH) à Morgan Stanley et Barclays, en qualité de banques garantes dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions.



Thales annonce avoir finalisé la cession de son activité de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Module) à Entrust Datacard, un des leaders des solutions d'identification et des transactions sécurisées.



Casino a conclu de nouvelles promesses unilatérales d'achat dans le cadre de sa stratégie visant à céder des magasins (hypermarchés, supermarchés, Leader Price) structurellement déficitaires. Ces promesses représentent un montant total de 18,3 millions d'euros.



Le conseil d'administration de Sanofi fait savoir ce matin qu'il désigné hier, à l'unanimité, Paul Hudson comme directeur général alors que l'actuel tenant du titre, Olivier Brandicourt, va partir en retraite.



La Commission indienne de la concurrence a approuvé la combinaison des activités Basse tension et Automatismes industriels de Schneider Electric en Inde avec l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro (L&T).



