CAC40 : s'installe au-dessus de 5400, W-Street encore bullish

18/03/2019 | 15:16

Pas question de reperdre un pouce de terrain au lendemain de la journée des '4 sorcières', qui a propulsé le CAC40 au-delà des 5.400.

La Bourse de Paris évolue même en toute petite hausse (+0,1%) une demi-heure après la réouverture de Wall Street: les indices US continuent de pulvériser des records annuels, avec +0,4% en moyenne sur le S&P500 (2.835) et le Nasdaq (7.730).

Le Dow Jones, légèrement freiné par Boeing, ne prend que +0,2%.



En Europe, c'est Londres qui domine le classement avec +0,8%, grâce à la perspective d'un report du Brexit sine die (de plusieurs mois selon Theresa May).

Cette semaine sera en effet placée sous le signe des prochains nouveaux développements sur le dossier du Brexit, mais aussi de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



Selon des diplomates européens, si Theresa May parvient à ce que son accord passe la semaine prochaine, une extension technique du Brexit pourrait être tout à fait envisageable pour l'UE', note ce matin Saxo Banque.



'En revanche, si elle ne réussit pas cet exploit, l'UE pourrait être plus réticente à une extension de l'article 50, a fortiori si cela courait après les élections européennes. Il faudrait vraiment un plan clair de la part de Downing Street, soit des élections générales, un nouveau référendum ou un accord commercial s'inspirant de ceux avec la Norvège et le Canada.'



'L'indice CAC 40 devrait effectuer une première stabilisation avant de s'attaquer aux objectifs des 5.450 et 5.475 points.

Sur cette zone des 5.395 et 5.415 points l'indice phare se situe en situation de surchauffe, une consolidation temporaire de trente à cinquante points soit 1% de l'indice pourrait rapidement prendre forme et calmer l'ardeur des différents indicateurs techniques', analysent les équipes de Kiplink.



Sur le front des données économiques, le calendrier s'annonce plus léger avec par exemple la balance commerciale dans la zone euro, puis l'indice ZEW en Allemagne (demain) ou encore l'indice de la Fed de Philadelphie (jeudi, avec les inscriptions aux allocations chômage et l'indicateur avancé du Conference Board).



D'ici là, l'euro est à 1,1340 dollar (+0,2%). Stabilisation du Brent, à 67,1$ (+0,2%) alors que l'OPEP envisage de réduire encore sa production.



Dans l'actualité des valeurs, le compartiment bancaire figure aux avant postes avec presque +3% pour le Crédit Agricole et +2,5% pour Sté Gale.



Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CIB) annonce la signature de contrats avec un consortium d'investisseurs mené par Ripplewood prévoyant la vente d'une participation de 4,9% dans le capital de la Banque Saudi Fransi (BSF).



On notera que Publicis prend 0,9% avec des propos de Berenberg qui réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 73 euros sur le titre, suite à un récent roadshow qui a renforcé sa confiance dans le groupe publicitaire français.



Bouygues Telecom annonce avoir réalisé le 13 mars l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de Nerim, dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer son développement sur le marché des TPE, PME et ETI.



Vinci annonce la nomination d'Arnaud Grison comme président directeur-général (PDG) de sa filiale Vinci Energies. Il était précédemment directeur général de Vinci Energies International & Systems depuis 2014.





