CAC40 : s'ouvre la route des 5.000, +10% en 4 séances

05/11/2020 | 15:25

La Bourse de Paris poursuit sa progression fantastique pour une 4ème séance consécutive, avec un écart de +10% par rapport à vendredi matin: le CAC40 prend encore +1,2% à 4.980 et l'Euro-Stoxx50 +1,5%, soit +7% en moyenne depuis le début de la semaine.



A Wall Street, les indices réalisent déjà leur meilleure 'semaine présidentielle' depuis 50 ans et ce n'est pas fini: le Nasdaq-100 affiche +2,7% en préouverture (dopé par les GAFAM, encore et toujours) et retrace son record absolu du 2 septembre (3 semaines de repli effacés en 3 séances).

Un optimisme inoxydable est également en place sur le S&P500 (avec +1,6% en préouverture) dans l'attente des annonces de la Fed, prévues plus tard dans la soirée.

Mais la séance de mercredi était sensationnelle a bien des égards: toutes les classes d'actifs ont progressé simultanément, des actions au pétrole en passant par les bons du Trésor (-12Pts de rendement, les T-Bonds sont pourtant typiquement adverses au risque).



Les marchés saluent donc la matérialisation du pire scénario électoral, à savoir un résultat qui s'annonce particulièrement serré, même si les décomptes semblent pour l'instant favorables à Joe Biden.



Selon les estimations du New York Times, Joe Biden bénéficierait désormais du soutien de 253 grands électeurs sur 270 nécessaires pour emporter la course, contre 214 pour le président républicain sortant Donald Trump.



Mais même en imaginant une confirmation du scrutin, le Sénat et la Chambre des représentants seront de deux couleurs différentes, ce qui constitue, là encore, le pire scénario possible.



'Cela veut dire que Biden deviendra une sorte de 'canard boiteux' en termes de politique intérieure, incapable d'instaurer les hausses d'impôts, les dépenses d'infrastructures, les investissements dans les énergies vertes et la réforme de la santé qui figurent dans son programme', prévient Danske Bank.



La réunion de la Fed se déroule donc dans un contexte délicat, puisque le nom du prochain président américain ne sera sans doute pas connu avant tard ce soir.



'Jerome Powell devrait essentiellement rappeler que les perspectives conjoncturelles restent incertaines et dépendantes de l'évolution de l'épidémie', prédit-on chez Aurel BGC.



'Il devrait aussi lancer un appel pour que le Congrès vote rapidement un plan de soutien à l'activité économique et répéter qu'il ne faut pas avoir peur de 'faire trop' plutôt que 'pas assez'', ajoute le courtier parisien.



Côté chiffres, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 7.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, à 751.000 alors que le consensus espérait 740.000.

Le chiffre de la semaine précédente a en revanche été revu à la hausse, passant à 758.000 par rapport au chiffre de 751.000 initialement annoncé pour la semaine du 24 octobre.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'inscrit elle aussi en baisse pour s'établir à 787.000 la semaine dernière, en baisse de 4.000 d'une semaine à l'autre.

La productivité non-agricole a augmenté un peu moins vite que prévu aux Etats-Unis au troisième trimestre, selon une première estimation dévoilée jeudi par le Département du Travail.



La productivité - qui mesure la production horaire par travailleur - a crû de 4,9% en rythme annuel, après une hausse de 10,6% au deuxième trimestre (chiffre révisé).



Les économistes prévoyaient une croissance de 5% au troisième trimestre après un gain de 10,1% au deuxième trimestre, en première estimation.



Les coûts unitaires salariaux, un instrument permettant de mesurer l'évolution du coût du travail, ont quant à eux chuté de 8,9% au troisième trimestre, une évolution qui confirme la fragilité actuelle du marché américain du travail.



Du coté des valeurs, Société Générale (+3,5%, leader du CAC) a annoncé un résultat net part du Groupe publié à 862 ME au 3ème trimestre (+9,8% par rapport au 3ème trimestre 2019) et un résultat net part du Groupe sous-jacent à 742 ME au 3ème trimestre 2020 et 803 ME sur 9 mois 2020.



Veolia a réalisé un résultat net courant part du Groupe au 3ème trimestre 2020 en hausse de +10,6 % à périmètre et change constants (+6,8 % en données courantes) à 142 ME. Sur 9 mois, le résultat net courant part du Groupe s'établit à 149 ME contre 486 ME au 30 septembre 2019.



Le résultat net part du Groupe de Legrand (+2%) recule de -131,7 ME (-21%) par rapport au 30 septembre 2019.



Nexans a annoncé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 de 1 407 millions d'euros à cours des métaux constants, en croissance organique de +5,6 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -9,8 % par rapport au troisième trimestre 2019.



Enfin, Alstom a remporté l'appel d'offres pour la construction du premier tronçon de la ligne 4 du métro d'Athènes. La part d'Alstom dans ce projet est estimée à près de 300 millions d'euros.



