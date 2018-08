CAC40 : sans direction après ADP, Apple attendu à un record

01/08/2018 | 15:12

La Bourse de Paris s'effrite de -0,1% et s'en tire bien mieux que ses voisines: l'Euro-Stoxx50 lâche -0,4% (à 3.510), Milan perd -1,3% et Londres -1,1%



Le CAC40 fait donc une 'pause' au sortir d'un mois de juillet gagnant de +4,5%, la meilleure performance 2018 après les 6,8% gagnés en avril.



Wall Street est également attendu sans grande tendance, le Nasdaq pourrait toutefois bénéficier d'un 'effet Apple' (attendu en hausse de +4,5%, pour un nouveau record absolu de capitalisation, au-delà de 950Mds$).



Le communiqué final de la FED devrait être un non-évènement. En effet, rien n'indique un quelconque enjeu étant donné que cette réunion n'implique pas de conférence de presse et encore moins une mise à jour des dernières projections économiques. Néanmoins, il sera toujours intéressant d'avoir la vision de l'institution à propos de l'évolution de la guerre commerciale', analyse ce matin Saxo Banque.



Du côté des statistiques, en se redressant de 52,5 en juin à 53,3 en juillet, l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale une accélération de la croissance de la production du secteur le mois dernier, son taux d'expansion atteignant un plus haut de 19 mois.



L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone se redresse pour sa part de 54,9 en juin vers 55,1 en juillet (conforme à l'estimation flash). Il se redresse ainsi très légèrement par rapport au plus bas de 18 mois enregistré en juin. Il est en outre inférieur de plus de cinq points au plus haut historique enregistré en fin d'année 2017.



ADP vient de publier son enquête mensuelle, d'où il ressort que le secteur privé a créé +219.000 nouveaux emplois au lieu de +185.000 attendus (effet 'tax reform') et le chiffre de juin a été révisé de +4.000.

Un peu plus tard dans la journée, les marché découvriront l'ISM manufacturier aux États-Unis et les stocks de pétrole américains.



Sur le marché des changes, peu d'évolution pour l'euro, qui stagne (-0,2%) à 1,1682 dollar, alors que le WTI recule franchement (-1,5%, à 67,5$).



Dans l'actualité des valeurs, l'action du groupe Air France - KLM bondit de 4,5% après des trimestriels supérieurs aux attentes, bien que marqués par les épisodes de grève.



Le groupe a fait état au titre du deuxième trimestre d'un résultat net part du groupe de 109 millions d'euros, en baisse de 484 millions en comparaison annuelle, et un résultat d'exploitation de 345 millions d'euros, en recul de 241 millions. Le groupe franco-néerlandais s'est appuyé sur une demande soutenue pour augmenter son chiffre d'affaires de 4% à change constant, avec une hausse de 0,8% à 26 millions du nombre de passagers transportés et une recette unitaire en hausse de 1,7% à change constant.



Hausse également pour Eutelsat (+6%). L'opérateur de satellites a confirmé ou amélioré l'ensemble des objectifs financiers pour l'exercice 2018-19 et les suivants. Il a également dévoilé un résultat net attribuable au groupe en repli de 17,5% à 290,1 millions d'euros au titre de son exercice 2017-18, et une marge d'EBITDA à 76,9% à taux de change constant (76,5% sur la base du publié), contre 76,7% l'an dernier.



Veolia (-3,8%) dévoile au titre du premier semestre un résultat net courant part du groupe de 329 millions d'euros, en hausse de 19% à change constant (+13,3% hors plus-values financières), et un EBITDA 1673 millions, en croissance de 5,8% à change constant (+3,7% en courant).

Le titre L'Oréal avance de 1%. Le groupe a annoncé deux acquisitions ce matin : celle de la société allemande de cosmétiques naturels Logocos Naturkosmetik, et celle de la Société des Thermes de La Roche-Posay.



Enfin, notons le net recul du titre Bic : -8%. Le groupe a publié au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en baisse de 45% à 70,8 millions d'euros, et une marge d'exploitation normalisée de 19,6% à comparer à 20,3% au premier semestre 2017.

Le chiffre d'affaires du fabricant de produits de consommation courante s'est établi à 959,3 millions d'euros, en baisse de 10,5% en publié et de 1,9% à base comparable, l'écart s'expliquant essentiellement par un impact défavorable de la variation de devises de -7,4%.



