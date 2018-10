CAC40 : sans direction, pénalisé par le luxe et aéronautique

15/10/2018 | 18:11

(CercleFinance.com) -Paris termine sans direction (-0,02%), dans un contexte difficile à appréhender puisque Wall Street s'est retourné à la hausse peu après l'ouverture puis s'est retourné à la baisse vers 17H30 (Nasdaq -0,6%, S&P500 -0,2%, Dow Jones tout juste à l'équilibre).

On peut tenter de se rassurer à Paris avec un beau contrepied haussier après une glissade initiale de -0,7% vers 5.058... mais une fois le CAC40 remonté à l'équilibre, il a plafonné sous les 5.100Pts de 12H30 à 17H35.

L'Euro-Stoxx50, soutenu par Francfort en hausse de 0,8% (malgré le lourd revers électoral d'A.Merkel en Bavière) affiche de son côté +0,6%.



A Wall Street, le rebond de vendredi ne trouve pas de relais ni d'inspiration dans les 'chiffres du jour'.

Ils ont été accueillis sans émotion: les ventes au détail s'avèrent décevantes aux Etats Unis au mois de septembre, avec une progression de +0,1% (comme au mois d'août) contre +0,7% anticipé.

Hors secteur automobile, les ventes au détail américaines ont reculé de -0,1% le mois dernier. Là encore, c'est inférieur aux attentes : les économistes attendaient en moyenne une croissance de +0,4% (contre +0,5% attendu).

L'indice Empire State de la FED rebondit de 19 vers 21,1, au lieu de rester stable, ce qui tempère un peu la déception de la consommation en septembre (à noter que Sears est désormais en faillite).

Enfin, les stocks des entreprises américaines ont progressé de +0,5% en rythme mensuel en août, selon le Département du Commerce (après une hausse de +0,7% en juillet)



Par ailleurs, les tensions politiques qui montent entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite au sujet d'un journaliste 'disparu' au consulat de Turquie il y a une semaine retombent: Donald Trump est prêt à accréditer la 'thèse d'un accident' (une initiative non sollicitée de 'tueurs voyous') pour tenter de ménager son premier client planétaire en matière de ventes d'armes.



Toujours au chapitre des statistiques, seront publiés cette semaine l'indice ZEW en Allemagne et l'inflation dans la zone euro, mais surtout de nombreuses données américaines comme les ventes de détail, la production industrielle ou la construction résidentielle.



Les prochains jours verront aussi monter en puissance les publications trimestrielles, avec par exemple Goldman Sachs, IBM, J&J et P&G aux Etats-Unis, ou encore Carrefour, Accor, Pernod Ricard et Publicis en France.



A paris, c'est Sanofi avec +2% et Total avec +1,2% qui ont maintenu le CAC (presque) à flot.

Les prises de bénéfices se sont poursuivies sur le compartiment du luxe: Kering (-2,3%) et Hermès (-0,9%) ou LVMH (-0,8%).

Dégagement appuyés également dans le secteur aéronautique : sur Airbus avec -2,4%, sur Safran avec -1,2%.



JCDecaux (-1,5%) annonce que les actionnaires d'APN Outdoor ont approuvé à la majorité requise le scheme of arrangement selon lequel le groupe français fera l'acquisition du capital d'APN Outdoor.



Tikehau Capital et Bpifrance annoncent s'associer afin d'investir 150 millions d'euros par augmentation de capital dans GreenYellow, filiale de Casino qui propose des solutions dans la transition énergétique.



Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a grimpé à 39,9 dollars par tonne au troisième trimestre 2018, contre 34,7 dollars par tonne au trimestre précédent, mais 48,2 dollars un an auparavant.



Veolia (+0,15%) annonce qu'une série de nouveaux contrats a été récemment remporté par sa filiale Veolia Eau France auprès de nouvelles collectivités, contrats représentent un chiffre d'affaires cumulé d'un montant de 93 millions d'euros.



L'analyste Oddo BHF annonce ce jour ajuster son objectif de cours sur le titre Air France (-3,3%), 'basé sur une valorisation normative intégrant une décote d'incertitude de 10%, de 10,3 euros à 10 euros', tout en maintenant sa recommandation 'achat'.





