CAC40 : sans direction puis Powell fait flamber WStreet de+2%

28/11/2018 | 18:36

Rien ne bouge en clôture puisque la Bourse de Paris finit à l'équilibre.

Le CAC40 (stable à 4.983) a de nouveau calé au contact des 5.000 points, et l'Euro-Stoxx50 a fini en hausse de +0,06% vers 3.168.

Mais tout ce qui précère delève maintenant de l'anecdote puisque Wall Street vient de gagner +1% en quelques minutes (vers 18H) alors que Jerome Powell qui semble vouloir se concilier les bonnes grâce de Donald Trump (qui l'accable de reproches) vient de prononcer la 'formule magique': 'la FFED n'as pas de stratégie préétablie concernant la hausse des taux... et iil semble que nous ne sommes plus très loin de la neutralité'.

Autrement dit, la FED vient d'inciter les marchés à réduire d'au moins un cran (de 0,25%) les anticipations concernant le loyer de l'argent, avec un plafond probable de 2,75/3,00%.



Wall Street était bien parti dès 15H30 mais les investisseurs exultent : le Dow Jones prend +450Pts et repasse les 25.000, le S&P500 bondit de +0,4% à +1,6% (de 2.692 à 2.725) et le Nasdaq de +0,6% à +2%: c'est la plus forte hausse intraday depuis des mois !



Le chiffre du PIB américain avait été accueilli sans émotion: il ressort inchangé à +3,5% lors de la 2ème estimation.

Wall Street peut se rassurer avec la hausse des profits (+10,3%) par rapport au 3ème trimestre 2017, du jamais vu depuis 2012 (par rapport à 2011).

Wall Street appréciera un peu moins le recul des dépenses de consommation des ménages US de +4 à +3,6%.



Et encore moins la dégradation de la balance commerciale avec une chute de -4,4% des exportations face à une hausse de +9,2% des importations.



Donald Trump ne manquera pas de fustiger les pays qui accumulent des excédents au détriment des USA, et il a fait savoir qu'il avait l'industrie automobile allemande dans le collimateur, d'où la chute des valeurs automobiles à Francfort et Paris depuis 48H, et notamment des équipementiers (Faurecia lâche encore -5,4%, Plastic Omnium -3,4%), sur fond d'inquiétudes sur le commerce mondial.



Les ventes de logements neufs ont baissé de 8,9% en octobre aux États-Unis pour ressortir à 544.000 en nombre annualisé, à en croire le Département du Commerce, contre 583.000 attendues en consensus (après 597.000 en sept.)



Du côté des changes, l'euro reste faible aux alentour de 1,129/dollar. Le Brent recule de -2 à 59,7$ et entraînait Technip à la baisse (-3,4%).

En effet, le prix du pétrole replonge vers son plancher annuel suite à la publication du rapport de l'enquête hebdomadaire de l'AIE qui fait état d'un gonflement de +3,6 millions de barils des stocks de 'brut' pour la semaine du 23 novembre.



Sur le plan microéconomique, Faurecia est non seulement victime des attaques de Trump mais est également pénalisé par des propos de Bernstein qui initie un suivi avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 30 euros, mettant en avant en particulier l'exposition de l'équipementier automobile à son activité de sièges.



Kering (+0,1%) est avisé que le parquet de Milan a clôturé son enquête portant sur une évasion fiscale présumée d'environ 1MdsE opérée par sa filiale Gucci. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à 'vendre' contre 'neutre' sur Danone (-2%).



Nexans (-1%) annonce ce matin avoir remporté un contrat de 111 millions d'euros, portant sur l'interconnexion de la ville grecque de Lavrion et de l'île de Syros et attribué par l'opérateur indépendant de transport d'électricité ADMIE.



Air France-KLM (-2,8%) annonce la création de BigBlank, 'start-up studio dont la mission est d'explorer l'ensemble des nouvelles tendances du secteur du voyage et de faire naître des entreprises porteuses de projets innovants et à fort potentiel de croissance'.



