CAC40 : sans tendance mais finit juillet avec un gain de +4,2

31/07/2018 | 15:16

Le CAC 40 évolue sans réelle tendance depuis l'ouverture, tantôt à +0,1, tantôt affichant -0,1%, mais restant au contact des 5.500Pts.

Joli mois de juillet pour les actions françaises qui engrangent +4,2% (un des meilleurs mois de juillet depuis 2010).



Si les mouvements sont limités sur le marché, c'est notamment parce que les grands responsables de la Fed se réunissent mardi et mercredi à Washington. Tous les économistes s'attendent à un 'statu quo' de la part de l'institution à l'issue de ce rendez-vous qui sera dénué de conférence de presse.



Si les observateurs ne s'attendent pas à voir la banque centrale modifier sa politique monétaire avant le mois prochain, ils guetteront néanmoins avec attention le communiqué publié par Jerome Powell et ses collaborateurs afin d'y débusquer des indices sur l'évolution à venir des taux d'intérêt.



'Attentiste et prudent, à deux jours d'une éventuelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, l'indice CAC 40 lutte pour préserver le point symbolique des 5500 points. Également fragilisé par la poursuite des publications semestriels d'entreprises, l'indice parisien garde à court terme un faible biais haussier. Graphiquement, le maintien de l'indice CAC 40 au-dessus du support des 5485 points apporte une garantie supplémentaire à la tendance haussière', retient ce matin Kiplink.



Du côté des statistiques, en rythme annuel, la hausse des prix à la consommation en France accélérerait fortement en juillet 2018, à +2,3% après +2% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee.



Cette accélération proviendrait de celle des prix de l'énergie et des services. Les prix des produits alimentaires et du tabac augmenteraient également davantage. Enfin, un moindre recul des prix des produits manufacturés contribuerait aussi à la tendance.

Au cours du deuxième trimestre 2018, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



La croissance dans la zone euro se montre ainsi inférieure aux attentes, puisque les économistes espéraient en moyenne 0,4%.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,1% en juillet, contre 2,0% en juin, selon une estimation rapide publiée par Eurostat. Par comparaison, les économistes attendaient en moyenne une stabilité à 2% pour le mois qui s'achève.

Par ailleurs, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières dans la zone euro s'est établi à 8,3% en juin, stable par rapport à mai.



À Wall Street, les investisseurs viennent de prendre connaissance des chiffres des dépenses et revenus des ménages : ils sont identiques à +0,4% respectivement.

Le taux d'épargne ressort à 6,8% et reste stable par rapport à juin selon les nouvelles normes de calcul.



L'inflation reste très 'sage' avec un taux inchangé à 2,2% et tout aussi stable en données 'core', à 1,9% (hors alimentation et énergie).



Enfin, les coûts salariaux ne dérapent pas: la hausse n'est que de +0,5% au 2ème trimestre et en y rajoutant les primes et autres avantages, le coût de l'emploi progresse de +0,6%, à +2,8% en rythme annuel.

Reste à découvrir l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Sur le marché des changes, l'euro s'échange contre 1,1725 dollar (+0,17%). Le Brent, lui, navigue sous les 75 dollars, puisqu'il est valorisé à 74,85 dollars (+0,2%).



Dans l'actualité des valeurs, la saison des résultats des entreprises se poursuit.



Publié hier soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe ADP s'établit en hausse de 640 millions d'euros, à 2 099 millions d'euros sur le 1er semestre 2018. Le résultat net part du Groupe (RNPG) s'inscrit à 205 millions d'euros, en hausse de 43 millions d'euros. Le groupe a par ailleurs révisé sa prévision d'EBITDA consolidé en une hausse comprise entre + 17 % et + 22 % en 2018 (contre entre + 10 % et + 15 %) par rapport à 2017. Titre mal orienté ce matin : -2%.



Le groupe Vivendi (+4%) a fait état, ce lundi soir hors cotation, d'une hausse de 54% de son résultat opérationnel ajusté du premier semestre de l'année, lequel atteint 542 millions d'euros, contre 352 millions à la même période en 2017.

L'action EDF avance pour sa part de 2,8%. Le groupe à dominante électronucléaire a terminé la première moitié de son exercice 2018 sur un CA de 33,3 milliards d'euros, soit une hausse publiée de 5,6% qui atteint 4% en données comparables.



Sanofi a annoncé des perspectives 2018 de BNPA des activités légèrement affinées : le BNPA en 2018 est maintenant attendu en croissance comprise entre 3% et 5% à taux de changes constants (TTC), sauf événements majeurs défavorables imprévus. Le titre recule ce matin de -0,4%.

Rexel (+7,5%) s'impose en tête du SBF120 avec des résultats un peu meilleurs qu'attendu: résultat net de 100,8MnsE au S1 2018, en hausse de 4,2%, le taux d'impôt aux USA tombe de 43 à 39,9%



Enfin, le groupe Maisons du Monde a indiqué qu'à périmètre constant, la croissance des ventes est désormais attendue autour de 8% et les ouvertures nettes de magasins à 19 (contre une croissance des ventes autour de 10% et 25-30 ouvertures nettes de magasins précédemment). Insuffisant pour les investisseurs : -5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.