CAC40 : sauvé par éclaircie pour Theresa May, le Brent à 67$

C'est un 'petit miracle' qui permet au CAC40 de rebondir de 5.055 vers 5.105 (et 5.102 au final) : selon le 'Times', Theresa May recevrait ses ministres les uns après les autres en vue de signer un accord sur la mise en oeuvre du Brexit après qu'une des grandes difficultés (gestion de la frontière entre les 2 Irlandes) aurait été résolue (on ne sait pas encore de quelle façon).



Ce serait une épine de moins dans le pied des marchés qui se saisissent de ce prétexte pour rebondir... spectaculairement (l'Euro-Stoxx50 finit en hausse de +0,95% vers 3.230).



Le CAC40 et les autres indices de la zone Euro échappent in extremis à une quatrième séance de baisse consécutive

A Wall Street, le Dow Jones attendu en hausse de +0,4% (après -2,3% la veille) avait complètement inversé la vapeur et perdait symétriquement -0,7% une heure après l'ouverture.

L'embellie survenue en Europe rassure Wall Street qui repart à la hausse avec un Dow Jones de nouveau à +0,4% et un Nasdaq repassé de 7.205Pts à 7.275 (+1%).

Une vraie séance 'portes de saloon' où le pétrole poursuit dans une seule direction, celle de la baisse, avec un baril de Brent qui dévisse ce soir de -2,8% vers 67$ tandis que le WTI aligne une 13ème séance de repli consécutif (du jamais vu) et ça tourne à la débâcle avec -3% à 57,6$ (soit presque -20$ depuis le sommet du 4 octobre à 76,7$).

Donald Trump met la pression sur l'OPEP (et surtout Ryad) pour que les pays concernés maintiennent se production à un niveau qui excède largement la demande (une réduction de 1 million de barils/jour a été évoquée): après l'affaire Khashoggi, les marchés estiment que l'Arabie Saoudite fera profil bas lors de la réunion de Vienne et ira dans le sens souhaité par le Président américain.



La journée était assez 'light' du côté des statistiques... mais un chiffre retient l'attention: la croissance du crédit bancaire a fortement

ralenti en Chine en octobre malgré, à 100,2Mds d'équivalent $ alors que les

économistes attendaient en moyenne 130Mds$

Les crédits souscrits par les particuliers, principalement immobiliers, ont

ainsi représenté 80,9% des nouveaux prêts en octobre, contre

54,7% en septembre, le crédit aux entreprises a chuté de 25Mds$.



En Europe, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment économique des investisseurs allemands, remonte de 0,6 point pour s'établir à -24,1 au titre du mois en cours, là où le consensus l'attendait une légère baisse à -25.

Du côté des changes, l'euro se redresse un peu (+0,5) à 1,1285$. La monnaie unique européenne reste ancrée sous son récent plancher des 1,13, et connaît un plus bas depuis juin 2017.

Certains craignent même que cela ne constitue un signal de rupture majeure, en direction des 1,11 ou des 1,09 dollar !



La période des résultats trimestriels approche de son terme.



La plus forte hausse (+9,9%) du SBF 120 est à mettre au crédit d'Elior Group, qui a annoncé une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas, revue qui pourrait se traduire par une séparation d'Areas du reste du groupe.

Le CAC40 a été dopé par les valeurs du luxe qui sont revenues en tête des listes d'achat avec +3,1% sur Kering, +2,5% sur Hermès, +2,3% sur LVMH.



Air France-KLM (+4,1%) indique qu'un accord a été signé avec la CFDT, la CFE-CGC-UNAC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA, permettant la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement, issus des ordonnances Travail de 2017.

Orpea lâche -5% suite à une dégradation de recommandation par Crédit Suisse



Getlink revendique un record historique pour Le Shuttle Freight au mois d'octobre avec 152.129 camions transportés, soit 7% de mieux qu'en octobre 2017, et son meilleur mois d'octobre depuis 2002 pour les Navettes Passagers avec 204.049 véhicules (+3%).



