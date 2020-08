CAC40 : se hisse au contact des 5100 avec un S&P500 au zénith

12/08/2020 | 18:27

L'euphorie est de retour, le CAC40 prend +0,9% et en termine à 5.070 après s'être attaqué aux 5.100 en milieu d'après-midi (5.097 au plus haut du jour), dans des volumes nettement moins étoffés que la veille, de l'ordre de 2,7MdsE.

L'Euro-Stoxx50 s'adjuge également +0,9% à 3.363Pts, avec un Dax30 qui refranchit le cap des 13.000Pts.



Wall Street fait beaucoup mieux que prévu avec un Nasdaq (+2,2% à 11.020Pts) qui prend sa revanche après 3 séances de perte de contact avec le Dow Jones (+0,9%).

Le principal enjeu de cette séance à New-York : voir si le S&P500 (+1,4% à 3.381) sera capable d'égaler puis battre son record absolu de clôture du 19 février à 3.386.

Au rythme actuel, ce sera chose fait avant 20H (heure française).



Outre-Manche, le FT-100 salue l'annonce d'une chute colossale de l'économie britannique au deuxième trimestre 2020 par une envolé de +2,2%.

Plus c'est pire, mieux c'est pour la bourse: la BoE devrait réagir et se montrer beaucoup plus accommodante que jeudi dernier (politique monétaire inchangée).



Le PIB du Royaume Uni a en effet plongé de 20,4% en volume en rythme séquentiel, après une contraction de 2,2% sur les trois premiers mois de l'année, selon la première estimation publiée ce matin par l'office national de statistiques.



La production industrielle britannique a également dévissé de 16,9% au deuxième trimestre 2020 par rapport au premier, avec une contraction de 20,2% de la production manufacturière proprement-dite, selon l'office national de statistiques.



Ce dernier précise néanmoins que l'indice de production a augmenté de 9,3% au mois de juin par rapport à mai (+11% pour la production manufacturière), mais se montre encore inférieur de 11,6% à son niveau de février 2020.



Par ailleurs, la balance commerciale du Royaume Uni fait ressortir un excédent de 8,6 milliards de livres sterling pour le deuxième trimestre 2020, solde en amélioration de 8,6 milliards par rapport au trimestre précédent, d'après l'office national de statistiques.



Outre-Atlantique, les prix à la consommation pour le mois de juillet sont ressortis conformes aux anticipations: hausse de +0,6% contre un consensus de +0,3%, hors variables volatiles ('core index'), les prix progressent également de +0,6% au lieu de +0,2% attendu, soit de +1,6% en rythme annuel.



'Les investisseurs devraient accorder plus d'importance aux statistiques d'activité et à la confiance des consommateurs, qui seront publiées en fin de semaine', juge Aurel BGC, estimant que 'l'inflation n'est toujours pas considérée comme un problème aux Etats-Unis'.



Le Dollar rechute assez nettement face à l'Euro, de -0,5% vers 1,1800, l'Or reprend +1,5% vers 1.955/oz.



Dans l'actualité des valeurs, les bancaires tirent le CAC40 au-delà des 5.080 avec un tir groupé autour de +1,8% de BNP-Paribas, Sté Générale et Crédit Agricole... Carrefour reste leader avec +3%, devant les géants du luxe, LVMH à +2,2% et Hermès avec +2%.

Le secteur aérien a inversé la vapeur avec Safran -2,7% et Airbus -1,8%.



Le groupe Claranova a annoncé hier soir clôturer son exercice 2019-2020 avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 ME, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique. Claranova réalise par ailleurs, au cours du seul quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 101 ME, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique.



Le groupe SII annonce avoir réalisé, au cours du premier trimestre de son exercice 2020/2021, un chiffre d'affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de -9,3% (-7,3% en organique).







