CAC40 : se hisse vers 5600 en anticipation d'un Powell dovish

10/07/2019 | 15:37

Quelque chose a du 'fuiter' à 14H30 car le CAC40 est passé en quelques secondes de l'équilibre (vers 5.573) à 5.604Pts (soit +0,6%).

Même scénario sur l'E-Stoxx50 passé de 3.502 à 3.522 (de -0,2% à +0,4%).

Il s'agit probablement d'anticipations 'dovish' concernant le témoignage de Jérôme Powell devant le congrès US (devant la commission financière de la Chambre des Représentants) cet après-midi... un rendez-vous fixé à 16h00.



'Il n'échappera pas à toute une série de questions concernant le point de vue de la Fed sur la santé de l'économie', prévient un trader.



Le solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi dernier avait contraint les opérateurs à revoir leurs prévisions concernant la probabilité de baisses des taux agressives dans les mois qui viennent.



Certains analystes commencent maintenant à redouter que le marché se soit montré trop optimiste quant à la politique monétaire de la Fed, ce qui pourrait susciter une véritable déception aujourd'hui.



Le risque d'une désillusion est d'autant plus fort que la Réserve fédérale dévoilera également dans la soirée les 'minutes' de sa dernière réunion stratégique, qui pourrait faire apparaître quelques dissensions au sein de l'institution.



Hier, le marché parisien avait signé un repli marginal (-0,3%) sur fond de volatilité réduite, 99% des échanges s'étant inscrits au sein d'une fourchette allant de 5550 à 5575 points. Difficile, dans la configuration actuelle, de voir le CAC 40 adopter une direction claire, estiment les chartistes.



Pour Vincent Ganne, analyste chez TradingView, la probabilité d'une séquence de prises de profit est toutefois accrue. 'Les 5600/5650 points sont (...) un obstacle chartiste pluriannuel qui couvre actuellement le marché comme une chape de plomb', estime le spécialiste.



A moins, bien sûr, que Jerome Powell aille dans le sens des marchés ce soir en adoptant un discours particulièrement accommodant sur la politique de la Fed...



Du coté des valeurs, Airbus domine le classement avec +2,4%, le constructeur européen engrange les commandes au détriment de son rival Boeing.

La Fédération bancaire française (FBF) indique que Frédéric Oudéa, directeur général de Société générale (+1,8%), prendra le 1er septembre prochain, pour un an, la suite de Laurent Mignon (président du directoire de BPCE) à la tête de la FBF.



Total annonce avoir signé un accord en vue de céder plusieurs actifs non stratégiques situés au Royaume-Uni à Petrogas NEO UK Ltd, la branche exploration-production du conglomérat omanais MB Holding, qui s'est associé au fond d'investissement norvégien HitecVision.



Sanofi indique que la FDA des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique (BLA) relative à l'isatuximab dans le traitement du myélome multiple réfractaire ou en rechute (MMRR). Elle devrait rendre sa décision le 30 avril 2020.





