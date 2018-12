CAC40 : se maintient au-delà de 5000, le $ recule sous 1,14E

04/12/2018 | 15:12

Le CAC 40 avait pratiquement effacé tous ses gains du début du mois de décembre vers 10H (rechute vers 5.015Pts) mais il a réussi à limiter la casse dès la fin de la matinée et ne perd plus que 0,4%... vers 5.030Pts).

L'Euro-Stoxx50 lâche -0,4% également à 3.200Pts et cherche sa voie.



Tout ceci est un peu décevant: de manière générale, la période de Noël une bonne occasion pour les marchés financiers d'afficher de solides performances : au cours des trois dernières décennies, les marchés d'actions ont progressé en décembre dans 79% des cas, rappellent les analystes de Schroders (avec un gain moyen de +2,2% en décembre).



'Maintenant que le Président Trump a négocié un cessez-le-feu avec la Chine, il a les coudées franches pour s'attaquer à l'Allemagne et notamment à son industrie automobile. (...) La mise en place de mesures protectionnistes à l'égard du secteur serait dévastatrice pour les valeurs automobiles mais aussi plus globalement pour la croissance allemande et celle de la zone euro', prévient Saxo Banque, rappelant que le secteur automobile représente près de 14% du PIB 0H allemand.



Saxo Banque estime ainsi que la rencontre prévue ce jour entre le président américain et les principaux constructeurs automobiles allemands sera d'une importance particulière, et que Donald Trump y appellera probablement Angela Merkel à rejoindre la table des négociations.



Ce rendez-vous devrait d'autant plus retenir l'attention que le calendrier des statistiques est pratiquement vierge ce mardi : seuls les prix à la production dans la zone euro pour le mois d'octobre doivent paraitre, en fin de matinée.



En attendant, du côté des changes, l'euro se raffermit à 1,1415 dollar (+0,6%)., c'est la conséquence directe d'une nette décrue des taux US et d'une première inversion de la courbe (entre le '2 ans' et le '5 ans') qui traduit des anticipations récessionnistes mais également une moindre rémunération du Dollar d'ici 9 mois.

Le Brent avance de +1,5%, porté à 62,81 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Iliad avance de +4,3%, alors que Free présente en ce moment sa nouvelle box Internet.



Neopost est porté par sa publication de la veille, le titre gagnant +7,5%. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 265 millions d'euros pour le 3ème trimestre de l'exercice 2018, en légère hausse (+0,8%, et +0,2% en organique) par rapport à la même période en 2017. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires se monte à 792 millions d'euros, en baisse de -3,5% par rapport à la même période de l'exercice 2017. Hors effets de change et de périmètre, les revenus sont en revanche quasiment stables.



L'action Elior dérape de -7,2%, ce matin, alors que le numéro trois européen de la restauration collective prévoit un ralentissement de sa croissance.



Enfin, début de journée dans le rouge vif pour LDLC, dont le titre dévisse de -24%.

Le groupe a annoncé hier avoir vu son résultat net semestriel passer d'un bénéfice de 2,5 millions pour le S1 2017/2018 à une perte de 3,5 millions d'euros en 2018/2019. 'Impacté par les moyens supplémentaires mis en place pour accompagner l'ensemble des projets', l'Ebitda a également reculé, passant de +6,6 à -1,9 million d'euros, tout comme le résultat opérationnel courant, de +4,1 millions à -4,4 millions d'euros. LDLC a ainsi indiqué 'ne pas réitérer' son ambition 2021.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.