CAC40 : se maintient en cette saison des résultats

23/07/2019 | 10:37

La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse, dans des marchés où l'attention reste largement monopolisée par la dernière avalanche de résultats trimestriels. L'indice CAC40 reprend 0,3% à 5586 points.



Le marché parisien avait signé hier une fin de séance plutôt encourageante, avec une petite poussée haussière qui avait propulsé le CAC (+0,3%) en direction des 5570 points.



L'indice phare se maintient néanmoins pour la 16ème séance au sein du corridor allant de 5550 à 5620 points, validant l'un des plus longs épisodes de stagnation de son histoire, bloqué au sein d'une fourchette de l'ordre de 1%.



Outre-Atlantique, la situation a également peu évolué hier soir, le Dow Jones ayant limité ses gains à moins de 0,1%.



Les marchés restent sur la défensive à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne et alors que la saison des résultats bat son plein.



Les géants américains Coca-Cola, United Technologies et Visa doivent notamment publier leurs comptes à la mi-journée.



En Europe, ce sont des groupes tels que Logitech, Santander et UBS qui ont dévoilé leurs performances ce matin.



La séance s'annonce en revanche plutôt calme sur le front des indicateurs économiques, seuls les chiffres des ventes de logements anciens devant venir animer la tendance cet après-midi.



Du coté des valeurs à Paris, Hermès International dévoile un chiffre d'affaires de 3.284 millions d'euros pour le premier semestre 2019, en progression de 12% à taux de change constants et de 15% à changes courants. A fin juin, la rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieure au record du premier semestre 2018 (34,5%).



Faurecia publie pour les six premiers mois de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 1% à 346 millions d'euros et une marge opérationnelle stable à 7,2%. A 8.972 millions d'euros, les ventes de l'équipementier automobile ont stagné en données publiées (-0,2%) et baissé de 2,8% à taux de change constants et hors Clarion.



Edenred publie au titre de son premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en progression de 17,9%, à 146 millions d'euros, et un EBITDA en hausse de 14,6% en données comparables et de 23% en données publiées, à 310 millions.



Getlink, le groupe d'infrastructures opérant notamment le tunnel sous la Manche, affiche un bénéfice net en hausse de 5% à 41 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, mais un EBITDA en légère baisse de 2% à 255 millions.



