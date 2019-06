CAC40 : se maintient proche de son équilibre

28/06/2019 | 11:33

Le CAC40 grappille 0,1% vers 5497 points en milieu de matinée, les opérateurs étant dans l'expectative des résultats de la réunion du G20 au Japon, ainsi que de la parution de plusieurs données en cours de séance.



'La probabilité d'un cessez-le-feu sur les relations commerciales s'est accrue depuis que Trump s'est rapproché de son homologue chinois la semaine passée, mais sa menace d'augmenter les droits de douane reste malgré tout bien réelle', prévient Danske Bank.



Sur le front des statistiques, les prix à la consommation en France accéléreraient à +1,2% en juin après un ralentissement à +0,9% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee.



Parmi les autres données attendues ce jour, figurent la croissance au Royaume Uni au premier trimestre, l'inflation dans la zone euro et en Allemagne pour juin, puis les revenus et dépenses des ménages américains pour mai.



Du côté des valeurs, Alstom recule de 1,1% à la suite d'un contrat en consortium avec Bombardier, pour fournir 32 métros DT5 à Hamburger Hochbahn, la part d'Alstom dans ce contrat s'élevant à plus de 100 millions.



Orange reste stable après la cession de sa participation de 2,5% du capital dans BT Group pour un montant net de 486 millions de livres, environ 41 millions d'actions cédées ayant été rachetées par BT Group.



EuropaCorp gagne 0,5% après un retour à une marge opérationnelle positive à +28 millions d'euros sur 2018-19, un gain de 49 millions grâce au réalignement des productions sur la typologie de ses films à succès.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.