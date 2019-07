CAC40 : se redresse avant la saison des résultats

12/07/2019 | 10:53

Après cinq séances de baisse d'affilée, la Bourse de Paris tente de se redresser vendredi matin après les propos rassurants tenus cette semaine par Jerome Powell. L'indice CAC 40 avance de 0,4% à 5578 points.



Le marché parisien avait fini au plus bas du jour jeudi (-0,3% à 5551 points), un repli assez contre-intuitif puisque le Dow Jones pulvérisait au même moment un nouveau record absolu au-delà des 27.000 points.



Les gains du S&P 500 sont toutefois restés relativement modestes hier (+0,2%) suite à un tweet acrimonieux de Donald Trump sur les relations commerciales des Etats-Unis et de la Chine.



'La Chine nous laisse tomber en n'achetant pas les produits de nos excellents agriculteurs, comme elle s'y était engagée. Espérons qu'elle se décide à le faire bientôt!', a lâché le président américain sur la plateforme de micro-blogging.



L'épisode des banques centrales désormais refermé, les marchés vont pouvoir se focaliser, à partir de la semaine prochaine, sur les premiers résultats des sociétés américaines.



Cette saison des résultats débute alors que Wall Street affiche des niveaux de valorisation élevés, mettent en garde les analystes.



'Avec des indicateurs techniques montrant un essoufflement du rally boursier en cours, et des valorisations devenues moins attrayantes, la saison des résultats du deuxième trimestre s'annonce, dans l'ensemble, comme une période plutôt négative', avertit Kyle Rodda, chez IG.



Le calendrier est en revanche peu chargé aujourd'hui, les seules statistiques attendues étant la production industrielle en zone euro et les prix producteurs aux Etats-Unis.



Du coté des valeurs, prenant environ 4% à la Bourse de Paris, l'action Ingenico tenait la tête du SBF 120 alors qu'un bureau d'études, Goldman Sachs, est passé à l'achat sur le dossier en visant désormais 90 euros.



Newen, filiale du groupe TF1, a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Reel One. Cette société est un acteur majeur de la production et de la distribution de fictions sur le marché nord-américain et international.



Le chiffre d'affaires consolidé de Beneteau s'élève à 929,9 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2018-2019, en croissance de 5% (3,8% à taux de change constant).



