CAC40 : se stabilise grâce à W-Street mais repli hebdo de -6%

15/05/2020 | 18:40

La bourse de Paris finit quasi-stable (+0,1% à 4.277) à l'issue d'une séance en montagnes russes.

Après une entame de séance enthousiasmante (+1,5% vers 4.336Pts, fermeture du 'gap' ouvert jeudi matin), la Bourse de Paris a inversé la vapeur et le CAC40 est repassé dans le rouge (jusqu'à -0,4% vers 4.255 vers 15H) avant de se redresser vers 4.300 (+0,6% lors de la compensation du contrat 'mai' à 16H) puis de rechuter vers 4.260 à un quart d'heure la clôture.

L'Euro-Stoxx50 grappille +0,38% mais perd -4,3% sur la semaine écoulée.



La rechute des indices à l'heure du déjeuner résultait d'une nouvelle escalade des tensions commerciales et diplomatiques sino-américaines (Trump décrète l'interdiction de ventes de composant électroniques 'made in USA' qui sont vitaux pour le groupe chinois Huawei).



Les indices US qui chutaient de plus de 1% dans les 1ers échanges affichent entre -0,3% et -0,8% depuis 16H car les achats techniques ne se sont pas taris depuis jeudi soir, l'impératif étant de maximiser les gains sur des positions 'longues' à l'issue d'un mois de mai très porteur (plus de 5% de hausse depuis 4 semaines) pour cette séance dite des '3 sorcières' (échéances indicielles mensuelles)



Wall Street semble donc digérer avec une aisance déconcertante les derniers chiffres de la semaine et notamment la chute de la production industrielle de 11,2% en avril, après -4,5% en mars selon la Réserve fédérale, là où le consensus attendait une contraction de l'ordre de 10%.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en baisse de 8,3 points de pourcentage à 64,9% le mois dernier, un taux inférieur de plus d'un point à l'estimation moyenne des économistes.



Côté 'bonnes surprises', l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan du mois de mai s'établit à 73,7 points en estimation préliminaire alors que le consensus tablait sur 68 points.



Il ressort donc en hausse par rapport à son niveau affiché au mois d'avril, qui était de 71,8.

L'autre bon chiffre chiffre, c'est le rebond de l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York qui remonte vers -48,5 après -78,2 annoncé en avril (c'est supérieur au consensus qui anticipait -63,5).



Grosse déception en revanche avec le plongeon des ventes de détail aux Etats-Unis de -16,4% en avril, d'après le Département du Commerce, là où les économistes visaient une chute de 11% en moyenne (après -8,3% en mars)... c'est de très loin la pire chute mensuelle depuis 75 ans aux Etats Unis.



En excluant le secteur automobile, les ventes au détail américaines se sont contractées de 17,2% le mois dernier, après une baisse de 4% en mars, et alors que le consensus n'attendait qu'un repli d'environ 7% en avril.

Rappel, la croissance américaine repose à 70% sur la vigueur de la consommation intérieure.



L'Allemagne subit une contraction de -1,9% de son PIB au 1er trimestre (et -2,2% en séquentiel) tandis que la Chine voit sa production industrielle grimper de +3,9% en avril (contre +1,5% attendu).



Mais tout ne va pas si bien en Chine où les consommateurs se montrent eux aussi frileux (mais moins qu'aux Etats Unis depuis 2 mois) avec une chute de -7,5% des ventes de de détail (contre -7% attendu).



En avril 2020, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France est stable sur un mois, après +0,1% le mois précédent, selon l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix baissent de 0,1% en avril, après −0,6% en mars.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus rechute de -1,2% vers 49,3E et menace d'enfoncer son plancher annuel (et décennal).

St Micro -lanterne rouge du CAC- lâche -3% à cause des tensions sino-américaines.



AXA (-0,6%) et la chaine hôtelière Accor annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique innovant, visant à proposer, dès juillet prochain, une assistance médicale aux clients des 5.000 hôtels Accor à travers le monde.



CNP Assurances (-0,5%) publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net part du groupe de 299 millions d'euros, en baisse de 8,2% (-4,5% à périmètre et change constants), et un résultat brut d'exploitation de 621 millions, en repli de 3% (+2,6% en organique). Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 6,9 milliards d'euros (-14,4% à change constant), avec notamment une baisse de l'activité épargne/retraite en France dans le cadre d'un marché en repli et d'un durcissement de la politique de souscription.



JCDecaux (+2%) annonce que JCDecaux Gabon, sa filiale détenue conjointement avec le Groupe Bolloré et en partenariat avec le FGIS, a été choisie pour l'exploitation publicitaire exclusive de l'aéroport international de Libreville.



