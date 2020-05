CAC40 : séance 'camisole algorithmique', ADP -20,2Mns de jobs

06/05/2020 | 15:22

Après 6 séances de forte volatilité, les indices boursiers se retrouvent encalminés depuis 24H (tout était joué dès l'ouverture mardi), la Bourse de Paris semble littéralement sous 'camisole algorithmique' depuis l'ouverture, avec un CAC40 (-0,3% à -0,5%) qui dérive latéralement entre 4.460 et 4.480 -avec 4.470Pts en pivot- dans des volumes inexistants (moins de 880MnsE échangés en 6 heures de cotations).



Une stagnation qui s'expliquerait en l'absence de nouveaux éléments d'impulsion mais les marchés ont pris connaissance ce matin d'indices PMI historiquement bas, et même plus faibles que prévu, et que dire de l'enquête mensuelle d'ADP qui dévoile un chiffre jamais vu : -20,2 millions d'emplois perdus dans le secteur privé au mois d'avril (détail de la 'stat' dans un prochaine paragraphe).



L'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,5% vers 2.860 et Wall Street est attendu en légère hausse de +0,5%, comme si l'enquête mensuelle d'ADP devait paraître demain.



Selon ADP, le secteur privé américain a détruit 20.236.000 emplois, un chiffre conforme à la prévision moyenne des économistes qui s'établissait à une perte de 21 millions 'tout rond'.



Dans le détail, 6 millions d'emplois ont été perdus dans les entreprises de moins de 50 salariés, 5,3 millions dans les entreprises de 50 à 499 salariés et 8,9 millions dans les grandes entreprises.



Il y avait aussi de nombreux chiffres attendus en Europe et ils témoignent tous d'une dégradation conjoncturelle abyssale: en France, l'indice IHS Markit des 'services' s'est replié de 27,4 en mars pour s'établir à 10,2 en avril, signalant ainsi une accélération de la contraction sans précédent.



L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans l'Eurozone s'affiche à 13,6 en avril: il redresse très légèrement par rapport à son estimation flash (13,5).



Il s'agit d'un nouveau plus bas historique après celui de mars, signant une baisse record de l'activité économique de la zone euro au cours du mois écoulé.

En Espagne, le chiffre d'avril est à peine croyable: le PMI des 'services' se désintègre de 23 vers 7,1, ce qui constitue peut-être un plancher incompressible et donc un motif d'espoir pour les prochains mois.



Par ailleurs, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche à 12, en hausse par rapport à l'estimation flash (11,7) mais en baisse, encore une fois, par rapport à mars (26,4) et confirme sa plus forte contraction depuis que l'enquête mensuelle existe.



D'un point de vue encore plus concret, les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 15,6% en mars par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis (après une contraction de -1,4% en février).

Sur le front pétrolier, après la séance spectaculaire de mardi, caractérisée par des rachats paniques de position 'short' (+24% de hausse sur le WTI, vers 24$), des prises de profit ramène le 'WTI' 7,5% en arrière vers 22,7$.

Sur le FOREX, le Dollar poursuit sa remontée vers 1,0800/E alors que le rendement des T-Bonds se redresse vers 0,715% (+6Pts de base), au plus haut depuis le 15 avril.



Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole (inchangé) publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice sous-jacent par action de 0,17 euro, en baisse de 25% en comparaison annuelle, et un RBE (résultat brut d'exploitation) sous-jacent de 1.583 millions, en croissance de 7,9%.



Solvay affiche un EBITDA stable à 569 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, soit une marge améliorée de 0,8 point de pourcentage à 23%, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à 2.474 millions (-4,3% en organique).



ALD dévoile un résultat net (part du groupe) à 128,9 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse de 3,7% en comparaison annuelle, avec un profit de cession de la participation dans ALD Fortune (Chine) à 10 millions d'euros post taxes.



BioMérieux annonce la validation de la performance et le lancement prochain des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.