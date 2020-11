CAC40 : séance historique et surtout sans précédent connu

09/11/2020 | 18:28

Le CAC40 enregistre sa plus forte accélération haussière intraday de son histoire (5.030/5.330) en une demi-heure de cotations.

C'est un krach à la hausse et le CAC40 a connu la plus violente rotation sectorielle de l'histoire (également en une demi-heure, contre plusieurs séances fin février pour observer des écarts comparables de 25/30%).

Les gestions sont passées 'full risk on' à 12H45 avec +100Pts en quelques secondes, suivies d'un ramassage ininterrompu jusqu'à un gain de 6% supplémentaire, puis 7,6% au final.

Cela représente une hausse de +17% en 6 séances qui compte également parmi les 4 ou 5 plus gros gains 'hebdo' de l'histoire et les +7,6% du CAC40 ce 9 novembre constituent la 8ème plus forte hausse en 24H de l'histoire.



Cette séquence est donc historique à 4 titres simultanément.

Comme il n'existe aucun précédent connu, un tel mouvement est difficile à analyser: en effet, le CAC40 a réalise en une demi-heure la totalité de la performance que les plus optimistes envisageaient pour les 7 prochaines semaines et à condition que les élections américaines ne donnent pas lieu au constat de fraudes massives, d'ici 19 décembre prochain...à la veille de la trêve des confiseurs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.