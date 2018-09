CAC40 : seconde rupture de -1,3%, W-Street tient toujours bon

04/09/2018 | 18:20

Le CAC40 cède finalement -1,3% (à 5.343) dans ce qui s'avère être un véritable remake de la séance de vendredi (même tarif: -1,3%).

Ce repli succède au test d'un plancher de 5.323 vers 14H puis 15H15: la résilience de de Wall Street, le palier des 1.000Mds$ de capitalisation d'Amazon (+1,9% à 2.050$) n'y ont rien changé.

En effet, après avoir flirté avec l'équilibre, le Nasdaq a replongé de -0,6% en fin d'après-midi, le S&P500 et le Dow Jones cédant -0,4% (comme anticipé en préouverture, rien de plus, rien de moins).



Les indices US limitent logiquement la casse après la publication de l'ISM manufacturier qui effectue un bond inespéré de +3,2Pts à 61,3 au mois d'août (contre 57,3 anticipé) et réalise son meilleur score depuis mai 2004 (avec 18 secteurs industriels, sur 16 en expansion).

Paradoxalement, le rapport IHS Markit sur ce même secteur manufacturier américain (PMI) ressort en nette baisse, de 55,3 vers 54,7, et c'est le plus mauvais score depuis novembre 2017: une même réalité, 2 visions statistiques inconciliables !



En Europe, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE en juillet 2018 par rapport à juin, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,4% et de 0,5% le mois précédent.



Dans la zone euro, la progression de juillet est due essentiellement à une augmentation des prix de 1,1% dans le secteur de l'énergie. Les prix dans l'ensemble de l'industrie à l'exclusion de ce secteur n'ont augmenté que de 0,1%.



Sur le marché des changes, l'euro s'affiche en repli de -0,4% à 1,1570: il avait inscrit un plancher à 1,153 dollar plus tôt dans l'après-midi. Le Brent en termine à 78,4$ après avoir testé le seuil symbolique des 79$, gagnant +1,3%.



Du côté des valeurs, le luxe subit des prises de bénéfices (LVMH -3,5%, Kering -2,2%, Hermès -2,6%).



Au sein du SBF-120, Iliad (+6,6%) publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net récurrent en retrait de 0,4% à 232 millions d'euros, un résultat opérationnel courant en baisse de 5,6% à 406 millions et un Ebitda consolidé en recul de 1% à 866 millions.



Sur un marché très concurrentiel, le groupe de télécommunications a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, stable (+0,1%) par rapport au premier semestre 2017, la croissance de 2,4% dans le mobile compensant un tassement de 2,2% dans le fixe.



Scor bondit de +9,5% à 38,83E après avoir rejeté une offre de rachat à 43E par action de COVEA fin août.



AccorHotels annonce que l'acquisition de Mövenpick Hotels & Resorts auprès de Mövenpick Holding et Kingdom Holding, a été finalisée ce 3 septembre, consolidant ainsi la présence de la chaine hôtelière française en Europe et au Moyen-Orient.



Le groupe Air Liquide (-2,2%) a pour sa part annoncé avoir inauguré à Hobro au Danemark, HyBalance, un site pilote de production d'hydrogène décarboné.





