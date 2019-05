CAC40 : sensation d'assoupissement sur fond de guerre sino-US

22/05/2019 | 15:49

Electro-encéphalogramme plat pour le marché parisien qui reste en repli de 0,2% à 0,4% depuis le début de la matinée.



Les sanctions prononcées par Washington à l'encontre de l'équipementier télécoms chinois Huawei pourrait s'étendre à d'autres fournisseurs chinois (drones, caméras de surveillance...), ce qui commence à ressembler franchement à une guerre commerciale, en regime douche écossaise, avec tantôt des signaux d'apaisement, tantôt de nouveaux coups portés au secteur des semi-conducteurs et à la technologie chinoise (notamment les équipements de surveillance).



Cette posture fait évidemment redouter des représailles rapides de la part de Pékin.



Les initiatives pourraient donc rester limitées en attendant la parution, ce soir, du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



Le marché attend en particulier des indications sur la disposition des dirigeants de la Réserve Fédérale à abaisser les taux afin d'éviter que les tensions commerciales ne fassent dérailler la croissance.

Wall Street a rouvert en léger repli, avec des scores très homogènes, de l'ordre de -0,3%.

Calme plat sur le front des devises avec un Dollar inchangé à 1,1160/E.



Du coté des valeurs, Thales indique avoir réalisé une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à trois ans assortie d'un coupon de 0% et un taux d'intérêt effectif négatif, lui permettant de conforter sa flexibilité financière.



Société Générale annonce que son assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le 21 mai avec un quorum de 54,51% (contre 61,33% en 2018), a adopté toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration. Elle a notamment approuvé le dividende par action fixé à 2,20 euros, qui sera détaché le 27 mai et mis en paiement à compter du 14 juin.



Compagnie des Alpes a réalisé un résultat net part du Groupe de 64,6 ME en baisse de 2,4 ME (soit -3,6%) par rapport au 31 mars 2018. Le Free Cash-Flow Opérationnel s'élève à 61,2 ME contre 74,6 ME pour la même période de l'exercice précédent. Oddo confirme son objectif de cours à 33 E et sa recommandation à Achat.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.