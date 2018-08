CAC40 : signes d'optimisme avant le W-end, après déluge stats

03/08/2018 | 17:56

Le CAC40 termine de façon plutôt encourageante, sur une hausse de +0,33% à 5.479 après une petit incursion en territoire négatif vers 16H.

Le rebond de fin de séance s'avère cependant insuffisant pour accrocher les 5.500 et la performance hebdomadaire ressort à -0,6%.

Wall Street calque son évolution sur celle des places européennes (l'Euro-Stoxx50 a longtemps stagné autour de +0,2% avant de progresser de +0,4% à 3.483).

Le Dow Jones affiche +0,3%, le S&P500 +0,2% et le Nasdaq s'effrite de -0,1%(NB: le Dow s'effrite de -0,3% sur la semaine, le Nasdaq engrange pratiquement +1% et reprend l'avantage après un mois de juillet décevant).



La séance a été marquée par la statistique toujours très suivie des créations d'emplois laisse un sentiment mitigé : le 'NFP' fait état de +157 000 nouveaux emplois au mois de juillet, soit moins que les +194.000 prévus (du fait d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur de la construction).



Par ailleurs, la fonction publique aurait détruit 13.000 emplis.



Mais le secteur privé a créé +197.000 emplois (le NFP 'retombe sur ses pieds') et le NFP de juin a été fortement révisé à la hausse (+35.000, de 213.000 à 248 000) et celui de mai est relevé de +24.000, à 268 000, soit près de +60.000 jobs de plus pour une moyenne de +255.000.



Le chômage recule de nouveau, de -0,1% à 3,9%, le salaire horaire a augmenté de 7 cents en juillet à 25,07$ mais le taux annuel de progression demeure inchangé à +2,7%, très loin des +3 à +4% observés en période de plein emploi (le taux de chômage ressort en baisse à 3,9% contre 4%).



Il y avait aussi la balance commerciale US: le déficit se creuse de +7% en juin, à 46,3Mds$ contre 43,2%, un des plus lourd de la décennie: les exportations américaines ont chuté de 0,6% pour s'établir à 213,8Mds$, les importations ont augmenté de 0,6% à 260,2Mds$.



Enfin, l'indice ISM (Institut for Supply Management) des 'services' s'est établi à 55,7 pour le mois écoulé, contre 59,1 en juin, et alors que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 58,6.

Dernière minute: Pékin menace de taxer 60Mds$ de produits importés des Etats Unis entre +5 et +25%.



En Europe, l'indice PMI final IHS Markit composite de l'activité globale dans l'Eurozone se replie de 54,9 en juin à 54,3 le mois dernier, reflétant donc un affaiblissement de la croissance globale du secteur privé de la zone.



Du coté des valeurs, Crédit Agricole SA (+2,3%) a publié un résultat net part du groupe sous-jacent de 1418 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, en croissance de 19,6% en comparaison annuelle, atteignant son niveau plus élevé depuis la cotation du groupe bancaire.

Carrefour monte sur la 2ème marche du podium avec +2%.



LafargeHolcim (+1%) annonce l'achat de Metro Mix LLC, l'un des principaux fournisseurs de béton prêt-à-l'emploi dans la région de Denver (Colorado).

Vinci a acquis le groupe Pavages Chenail, entreprise québécoise qui a réalisé un chiffre d'affaires de 70Mns$s canadiens (soit 45MnsE en 2017)



Eurazeo (-0,5%) a annoncé la signature d'un accord avec Thomas Meyer, fondateur et actionnaire de contrôle de Desigual, pour la cession de sa participation de 10% dans la société; Eurofins Scientific annonce l'acquisition de Nanolab Technologies, qui fournit des services analytiques complexes pour les industries de haute technologie.



Euronext (-2,2%) a publié ce vendredi un bénéfice net en hausse de 5% à 56,6 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, soit 0,81 euro par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 13,8% pour atteindre 0,90 euro.





