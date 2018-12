CAC40 : situation figée dans l'attente du diagnostic de la FED

19/12/2018 | 15:28

La situation semble figée, le CAC 40 avance de +0,4%, et continue d'osciller de part et d'autres des 4.780 points depuis l'ouverture.



L'euro-Stoxx50 fait juste un petit peu mieux avec +0,5% à 3.055, essentiellement grâce à la hausse de Milan (+1,4%).



C'est le moment le plus attendu de la semaine (voire du mois), et il serait surprenant de voir les marchés bouger dans de grandes largeurs ce jour : le comité de politique monétaire de la Fed rendra ses conclusions ce soir, et en attendant, la Bourse de Paris évolue positivement, sans trop s'emballer non plus.



'La réunion de la Fed sera l'évènement de l'année pour les marchés. L'éventualité d'un rallye de Noël dépendra des annonces qui seront faites ce soir et de l'interprétation par les investisseurs des propos tenus par J. Powell. (...) L'issue de cette réunion est en grande partie connue. La Fed devrait augmenter ses taux de 25 points de base mais maintenir un ton très accommodant (dovish) en lien avec le durcissement des conditions financières. Les perspectives macroéconomiques devraient rester bien orientées, malgré la possibilité d'une baisse des projections de croissance. En outre, l'information cruciale pour les investisseurs aura trait aux prévisions de hausses de taux pour l'an prochain', anticipent ce matin les équipes de Saxo Banque.



La Fed pourrait s'orienter vers deux hausses en 2019 (contre trois précédemment) et une seule hausse en 2020.



En attendant ce rendez-vous, crucial donc, les chiffres de l'inflation pour novembre au Royaume Uni ont été dévoilés. Les prix à la consommation ont ainsi augmenté à un rythme annuel de 2,3% en novembre, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon les données de l'office national de statistiques.



Les ventes de logements anciens pour le même mois aux États-Unis seront dévoilées cet après-midi.



Du côté des changes, l'euro se raffermit de +0,25% vers les 1,141 dollar, avec une hausse de +0,2% (1,1397 dollar). Le Brent reprend 1%, à 56,6$ après son effondrement mode capitulation de -6% à Londres et -8% à New York (WTI tombé à 45,6$)



Dans l'actualité des valeurs, Plastivaloire avance de +12%, à la faveur de résultats annuels meilleurs que prévus.



Plastic Omnium a confirmé la vente de sa filiale Plastic Omnium Environment BV au consortium Latour Capital/Bpifrance (Banque Publique d'Investissement), pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros. Une opération saluée par le marché : +3,2%.



Au sein du CAC40, Carrefour se redresse de +2,2%, devant un trio formé de Véolia, Publicis et Atos à +2%.

Alstom a annoncé avoir signé un contrat avec Bayerische Oberlandbahn GmbH pour la fourniture de 25 trains régionaux de type Coradia Lint. À partir de l'été 2020, ces trains construits sur le site de Salzgitter (Basse-Saxe) circuleront dans l'Oberland bavarois.



Michelin (+0,8%) a finalisé hier l'acquisition de Camso, leader mondial sur les marchés des chenilles en caoutchouc pour les engins agricoles et les motoneiges. Le montant pour cette acquisition est de 1,36 milliard de dollars.





