CAC40 : sortie du corridor 5550/5620 validée, WStreet résiste

30/07/2019 | 18:29

Le CAC40 limite la casse avec -1,6% à 5.511: il préserve les 5.500 mais après avoir inscrit un point bas à 5.496, avec 38 valeurs sur 40 en repli.

Au lieu d'un gain de +0,65% au moins de juillet, l'indice affiche au contraire -1,9%.



Sur 3 mois écoulés, le gain symbolique de +0,2% se transforme en un repli de -1,4%: les marges de sécurité s'amenuisent spectaculairement mais le CAC peut encore tenter d'endiguer son repli en préservant le support des 5.493 du 27 juin: c'est chose faite ce soir.



Personne n'a vu venir cette chute de près de -100Pts du CAC40 (plus lourd repli depuis le 22 mars), et encore moins le plongeon de -2,2% du DAX30, sa plus forte baisse depuis le 7 février.

Et le DAX pulvérise son support des 12.200 du 26 juin et 18 juillet et a franchi la barre des -3% sur le mois de juillet.



La Bourse de Paris sort brutalement 'par le bas' de son corridor 5.550/5.620 alors que débute aujourd'hui la réunion de deux jours de la Réserve fédérale qui devrait se solder par la première baisse de taux de l'institution depuis la crise financière de 2008.



L'Euro-Stoxx50 (-1,7%) pulvérise également la base de son canal 3.550/3.480 et s'enfonce vers 3.462.

Rappel: en préouverture, les places européennes étaient en repli de -0,2% en moyenne.



Les marchés américains avaient fini sans direction hier, la progression symbolique du Dow Jones (+0,1%) ayant été contrebalancée par un repli tout aussi marginal du S&P 500 (-0,2%).

Il semblait ne pas y avoir de raison d'anticiper une rupture des supports avec le genre de brutalité que nous observons aujourd'hui.



Les chiffres européens du jour ne sont pas 'positifs', mais beaucoup d'autres, plus alarmants ont été publiés sans que les indices boursiers n'en soient affectés.



En France, sans surprise, la croissance ralentit au 2ème trimestre, à +0,2% contre +0,3% au 'T1'.



Cette faiblesse pourrait être liée au fléchissement des dépenses de consommation des ménages qui se sont contractées de -0,1% au mois de juin après +0,3% en mai selon l'Insee.



La consommation alimentaire s'inscrit par exemple en nette baisse (-1,1%), de même que les ventes d'automobiles.



Sur l'ensemble du second trimestre 2019, la consommation des ménages en France stagne à +0,1%.



Les indices US ont rouvert en repli de -0,4 et les pertes semblent stabilisées entre -0,2% et -0,3% : ils s'en tirent plutôt bien, peut-être grâce à l'indice de confiance des consommateurs américains - calculé par le Conference Board - qui s'est inscrit en hausse de plus de 10 points ce mois-ci, pour s'établir à 135,7 contre 124,3 en juin, ainsi qu'aux promesses d'achats de logements neufs ont surpris agréablement avec +2,6% au lieu de +0,4% anticipé.



Le principal soutien des marchés depuis début juillet, ce sont les bons trimestriels... mais cela, tout d'un coup, ne suffit plus.



A en croire Credit Suisse, sur les 55% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 71% d'entre elles ont fait mieux que prévu, un niveau conforme à la moyenne historique.



Le point d'orgue de cette séance, ce seront les résultats très attendus d'Apple prévus peu après 22H.



Un peu plus tôt dans l'après-midi, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin contre +0,5% en mai, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages augmentent de 0,4% en juin, après un gain du même ordre en mai alors que le consensus visait une augmentation de 0,5%.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE s'est maintenue à +1,4%, mais s'est accélérée de 0,1 point à +1,6% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



Du coté des valeurs à Paris, Engie a terminé le 1er semestre de l'exercice 2019 sur un CA de 33 milliards d'euros en hausse publiée de 9,3%, dont 7,6% en organique. Le résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies est inchangé à 1,5 milliard.



Air Liquide (+0,7%) publie un résultat net part du groupe en hausse de 1,8% à 1.059 millions d'euros au titre du premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires s'établit à 10.952 millions d'euros, en hausse comparable de 4,9%.



Capgemini (+2,7%, large leader du CAC) publie au titre du premier semestre 2019 un BPA (non dilué) en hausse de 24% à 2,34 euros. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7.007 millions d'euros, en progression de 8,4% en données publiées.







