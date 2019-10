CAC40 : soudain alourdissement après un mauvais PMI aux USA

01/10/2019 | 16:46

Ce mois d'octobre et le début du 4ème trimestre démarrent sur une note qui devient franchement lourde, avec un CAC40 qui sort de son corridor 5.660 et 5.670 (soit -0,2% en moyenne durant 5 heures) pour plonger vers 5.615 (-1,1%).

A Wall Street, le contraste est saisissant puisque le Nasdaq est stable, le S&P500 s'effrite de -0,2% et le Dow Jones de -0,4%.

Peut-être assiste t'on une fois de plus à une vague de vente en Europe visant à rapatrier du cash pour soutenir les indices US ?



L'un des mouvements de marché les plus marquants concerne l'Euro qui a inscrit un nouveau plancher de 2 ans et demi contre le Dollar suite à la publication des 'PMI' IHS-Markit en Europe.



Le Dollar rechute de 1,0885/E vers 1,0915 après publication de l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain qui ressort pourtant à 47,8 en septembre, à comparer avec 49,1 en août, bien loin du consensus de 50,3.



Par ailleurs, Fitch revoit à la baisse son évaluation économiques globales (Global Economic Outlook) à seulement +2,6% pour le PIB mondial en 2019 (contre +2,8% en juillet.

La Chine devrait ralentir de +6% à +5,7%, la zone euro (très dépendante de l'Allemagne) de +1,3% à 1,1% et les Etats-Unis de 1,8% à 1,7%.

Ce sont finalement les USA qui ont lancé le 'chacun pour soi' qui s'en tirent le mieux !

Les T-Bonds US se détendent de -3Pts à 1,6500%, le pétrole se ressaisit modestement e +0,5% à 54,3$ sur le NYMEX.



L'Euro avait été affaibli ce matin (jusque vers 1,0880$) par l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro qui s'est établià 50,4 (contre 51,9).

Le PMI manufacturier chute à 45,7 (contre 47 en août)plus faible niveau depuis octobre 2012.



Le PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,1 en août à 50,1, signalant une croissance quasi-nulle du secteur en septembre. Cette stagnation de la conjoncture a en partie résulté d'une légère baisse de l'activité, la cinquième enregistrée au cours des sept derniers mois.



Sur le front des valeurs, Saint-Gobain domine le CAC avec +1,8% : le groupe a annoncé lundi soir avoir finalisé la cession de Saint-Gobain Building Distribution Deutschland au groupe Stark, sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros.



EDF Renouvelables annonce son intention de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR), au prix unitaire de 1,15 euro, sur les actions de Futuren, société dont il détient 90,50% du capital et 90,36% des droits de vote.



La société biopharmaceutique Genfit publie une perte nette de 51,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, contre une perte de 36,7 millions au 30 juin 2018, et une situation de trésorerie de 281,9 millions à fin juin 2019.



