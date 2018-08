CAC40 : sous 5.480, ne profite pas du rebond du $ à 1,1650/E

30/08/2018 | 18:09

Le repli du CAC40 s'est légèrement accru vers -0,42% mais l'indice reste proche des 5.480: le bilan de la semaine reste gagnant de +0,85% mais il repasse négatif sur le mois d'août.

Paris s'en tire très bien en comparaison de Milan (-1,1%) et surtout de Madrid (-1,3%), l'Euro-Stoxx50 rechute de -0,73% vers 3.431 (bilan hebdo: +0,1%).



Les investisseurs prennent acte de la consolidation des indices US (après 4 records d'affiliée et 8 séances de hausse sur 9): le Dow Jones affiche -0,4% à 26.000, le S&P500 -0,3% à 2.905, le Nasdaq qui reste à l'équilibre (il s'effrite de -0,05%).



Les chiffres US publiés à 14H30 n'ont en rien affecté les indices boursiers(d'ailleurs, il était impossible de déceler la moindre espèce de réaction des marchés, ni sur le coup, ni une heure plus tard).

L'Euro-Stoxx50 corrige pour sa part de -0,6% à 3.436 dans le sillage de Milan (-1,1%) et de Madrid (-1,2%).



Malgré tout, la tendance haussière du marché ne peut être remise en question dans l'immédiat, malgré la récente 'temporisation' du CAC, estiment les analystes techniques.



'Le CAC devrait rapidement reprendre son élan pour valider un second niveau de son canal haussier à 5555 points', affirment ainsi les équipes de Kiplink Finance.



Le Département du Commerce a publié le chiffre mensuel des dépenses et revenus des ménages américains: leurs dépenses ont augmenté -comme prévu- de 0,4% en rythme séquentiel en juillet, leurs revenus ont progressé de 0,3%, un peu moins que les +0,4% attendue en moyenne par les économistes (après 0,4% au mois de juin).



L'indice des prix 'PCE' (panier de la ménagère) s'est accru en juillet de 0,1% en données brutes (à+2,3% en rythme annuel) et de 0,2% en excluant l'alimentation et l'énergie, soit +2% sur 12 mois en données 'core', pour la première fois depuis 2012.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage progressent de +3.000 à 213.000.



De son côté, le dollar remonte nettement ce soir avec +0,5% à 1,1648/E, tandis que 'Brent' grignote 0,15% à 77,5 dollars.



Du coté des valeurs, Bouygues (+4,4%) domine largement le CAC40: le groupe publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 18% à 260 millions d'euros (209 millions en retraité des éléments exceptionnels), mais un résultat opérationnel courant en baisse de 13% à 303 millions.



Fort néanmoins d'un carnet de commandes des activités de construction record de 33,7 milliards d'euros à fin juin, Bouygues confirme les perspectives de l'année 2018 annoncées lors de la publication des résultats du premier trimestre.

Son rival Iliad (Free) chutait de -7,1% pour finir lanterne rouge du SBF-120, devant Air-France/KLM (-7,05%) alors que les syndicats prévoient de 'nouvelles actions' pour obtenir +5,1% de revalorisation salariale.



Casino indique que sa centrale d'achats nouvelle génération Horizon International, fondée en juin dernier avec Auchan Retail et l'allemand Metro, accueille un nouveau partenaire, à savoir le groupe espagnol Dia.



CNP Assurances (-0,8%) annonce un protocole d'accord, prévoyant un nouvel accord de distribution exclusif à long terme jusqu'au 13 février 2041 au Brésil dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF), l'une des principales banques brésiliennes.











