CAC40 : sous les 4.850, plombé par les banques

22/01/2019 | 15:04

La grisaiile boursière ne se dissipe toujours pas: après une petite baisse d'environ 0,2% la veille, le CAC40 cède autour de -0,5% (et retombe sous les 4.850) dans le sillage des Bourses asiatiques (-0,47% ce matin à Tokyo).



'Ce matin, les marchés asiatiques ont évolué sur un biais négatif, en partie affectés par la dégradation des prévisions de croissance globale du FMI et les derniers chiffres économiques chinois', pointe ADS Securities.



Si le shutdown devrait affecter des parutions de statistiques américaines, sont attendus cette semaine l'Ifo en Allemagne, les chiffres du chômage en France et surtout la réunion de la BCE jeudi.



Cette matinée a été ponctuée par la publication de l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands : il se redresse un peu à -15 en janvier, contre -17,5 en décembre alors qu'il était anticipé à -18,4.

La bourse de Francfort n'a pas réagi à cette parution, le DAX30 reste invariablement en repli de -0,5%.



'Les publications des résultats trimestriels des entreprises se poursuivront à partir de mardi, avec J&J, IBM, suivis -mercredi- de P&G, TI, Ford, puis Intel, Bristol-Myers Squibb, Starbuck', souligne Aurel BGC.



'En Europe, l'incertitude n'a jamais été aussi grande autour du Brexit. Il est difficile trouver une solution et d'éviter un hard Brexit. Dans ce contexte, les investisseurs internationaux devraient rester prudents sur les actifs risqués européens', ajoute le bureau d'études.



Dans l'actualité des valeurs, les banques se retrouvent en queue de classement avec de -2 à -3,5% sur BP-Paribas et Sté Générale.



Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 919,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018-19, en croissance publiée de 6,7% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 8,1%.



Getlink dévoile un chiffre d'affaires 2018 de 1,079 milliard d'euros, en croissance de 5% à taux de change constant, établissant à cette occasion un nouveau record historique de revenus à taux de change et périmètre constants.



Safran annonce avoir acquis une participation dans OXIS Energy, leader des composants Lithium-soufre pour batteries à haute densité énergétique, au travers de sa filiale Safran Corporate Ventures dédiée aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques.



Selon le journal britannique The Evening Standard, le London Stock Exchange (LSE), l'opérateur boursier historique de la place financière de Londres, aurait lui aussi des visées sur Oslo Børs, ce qui ferait concurrence aux ambitions d'Euronext.



Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Airbus (inchangé à mi-séance) en vue des comptes annuels que l'avionneur européen publiera le 14 février prochain. Fixé à 120 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse d'un peu plus de 25%.



Deutsche Bank est désormais d'avis d'acheter l'action de l'équipementier automobile français Faurecia, et non plus de la conserver. Bien que réduit de 60 à 50 euros, l'objectif augure d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



