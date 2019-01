CAC40 : sous-performe W-Street, plombé par Sté Générale à -6%

17/01/2019 | 18:35

La Bourse de Paris (-0,35% vers 4.794) a réduit ses pertes (après un test de 4.772 au plus bas) mais elle accroît sa contre-performance relative par rapport à Wall Street qui ne lâche rien en cette veille de séance des '3 sorcières'.



Les 3 principaux indices US restent en course pour une 8ème séance de hausse sur une série de 10: le Nasdaq qui culmine sous 7.050 affiche +6% depuis le 1er janvier, le S&P500 (stable) totalise +4%... et le CAC40 gagne laborieusement +1,35% depuis le 1er janvier.



Même si la progression de Wall Street a laissé les investisseurs sur leur faim hier (la moitié des gains des indices a fondu en fin de journée), les places européennes ont déjà beaucoup de retard et elles continuent d'en accumuler ce jeudi (l'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,25% et réduit à 1,9% sa progression sur les 15 premiers jours de l'année).



Wall Street résiste en outre à la chute de Morgan Stanley (-4,5%) suite à la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes.

A Paris en revanche, le plongeon de Sté Générale (-5,7%) a pesé lourd.



Côté chiffres, l'inflation s'est nettement modérée dans la zone euro en fin d'année, ralentissent à +1,6% contre +1,9% en novembre (et dans l'UE à 28, l'inflation ralentit à +1,7% contre +2% en novembre).



Aux Etats Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') bondit de façon inattendue à 17 contre 9,1 en décembre, marquant ainsi une nette accélération de la croissance manufacturière dans la région de Philadelphie.



Par comparaison, le consensus ne visait qu'une légère augmentation de l'indice autour 10 en janvier.

Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage au titre de la semaine close le 12 janvier ressortent en baisse (de 3.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé), à 213.000.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues en hausse par les économistes, puisqu'ils tablaient sur 219.000 inscriptions.

Malgré tout, le rendement de la dette à '10 ans' se dégradait de +1,5Pt de base à 2,737%, contre 2,722% mercredi



Du côté des changes, l'euro faiblit légèrement de -0,1% à 1,1385 dollar. Le Brent recule plus franchement, de -1,1%, pour tomber à 60,85$.



Dans l'actualité des valeurs, Alstom (-1,2%) a confirmé attendre un chiffre d'affaires d'environ huit milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée qui devrait atteindre environ 7%, des perspectives établies à périmètre et taux de change constants, dans un contexte marqué par un carnet de commandes à un niveau record de 39,7 milliards d'euros au 31 décembre 2018. Le titre reste stable ce matin.



Thales fait part d'un contrat avec la Marine mexicaine, par lequel il a fourni et intégré les systèmes de défense du nouveau patrouilleur océanique ARM Reformador, premier navire de la classe POLA (Patrullera Oceanica de Largo Alcance) de 2.600 tonnes.



Le titre Société Générale est lanterne rouge du CAC 40, avec un plongeon de près de -5,7%, après la publication par le groupe d'un avertissement concernant les revenus tirés de ses activités de marché et services aux investisseurs, qui devraient baisser d'environ -20% au quatrième trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017, et de -10% sur l'ensemble de l'année. Par ailleurs, la banque a signalé une charge exceptionnelle de -240 millions d'euros liée au traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation.

BNP-Paribas chute de -3,85% dans son sillage, Crédit Agricole de -1,8%.



Le groupe Manutan (-1,5%) enregistre une croissance de 2,9% au premier trimestre de son exercice 2018/2019 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+2,0% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 192,6 millions d'euros, contre 187,1 millions d'euros pour l'exercice précédent.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.