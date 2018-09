CAC40 : soutenu par W-Street (hausse surprise) et pétrolières

11/09/2018 | 18:32

Le rebond a été laborieux mais la Bourse de Paris finit par sécuriser un gain de +0,27% à 5.284Pts après avoir fléchi jusque vers 5.240, peu avant l'ouverture de Wall Street (qui était anticipée en repli de -0,5% en moyenne).

Mais les indices US sont rapidement remontés à l'équilibre : le Dow Jones et le S&P500 ont complètement inversé la vapeur avec +0,5% tandis que le Nasdaq affiche une progression inespérée de +0,7%.



L'E-Stoxx50 grappille au final +0,07% à 3.311, c'est le secteur pétrolier qui à le plus contribuer à l'extraire de la zone rouge.

Le CAC40 a largement bénéficié de la hausse de +2,1% de Total et de +2% de Technip-FMC



'Seul le dépassement de la zone des 5.305 points devrait engendrer une réaction positive sur le CAC, sous peine d'assister à une poursuite de la consolidation jusqu'au support majeur des 5.195 points dans un premier temps et des 5.150 points dans un second.

Techniquement et sur un horizon de temps plus court, l'indice CAC 40 semble être en phase de reprise depuis deux séances, un scénario positif qui demande une rapide confirmation', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Le seul chiffre paru aux Etats Unis eput difficilement justifier la hausse surprise des indices US ce soir : les stocks des

grossistes aux Etats-Unis sont revus légèrement à la baisse par le département du Commerce à +0,6% contre +0,7% initialement.



En Europe, l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands est ressorti supérieur aux estimations à -10,6 en septembre contre -13,7 en août.



Sur le marché des changes, l'euro s'effrite ce soir de -0,2% à 1,158 contre dollar. De son côté, le Brent s'apprécie de +2%, à près de 79$, l'or (-0,9%) retombe sous les 1.190$/Oz, vers 1.187$.



Du côté des valeurs, Valéo décroche de -4,9% alors que s'amplifie la crainte de voir le titre être remplacé très prochainement au sein du CAC40... le genre de prévision auto-réalisatrice vu les 4 lourdes baisses qui en font la plus petite 'capi' du CAC40.



AXA (-0,6%) annonce que toutes les autorisations réglementaires requises pour acquérir XL Group Ltd ont été obtenues. La réalisation de l'opération est prévue le 12 septembre, dans l'attente des autres conditions habituelles de clôture requises.



JCDecaux (-1,5%) informe que la 'Federal Court of Australia' a rendu une décision approuvant la diffusion de la note d'information à l'attention des actionnaires relative à son acquisition d'APN Outdoor Group Limited par le biais d'un 'scheme of arrangement'.

Ubi-Soft bondit de +4,3% gràce à un relèvement de recommandation à 'surpondérer' par JPMorgan



Le groupe Séché Environnement a annoncé lundi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires contributif de 277,6 millions d'euros au 30 juin 2018, en croissance de +9,9% par rapport au chiffre d'affaires publié un an plus tôt (252,6 millions d'euros). Le groupe a par ailleurs communiqué un résultat opérationnel courant de 20,7 millions d'euros (7,4% du CA contributif) contre 13,6 millions au 30 juin 2017 (5,4% du CA contributif). Le titre finit logiquement en hausse de +1,2%.



L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne Air France-KLM (-0,1%), avec un objectif de cours confirmé à 10,30 euros, mettant en avant 'un environnement porteur mais un agenda chargé pour Benjamin Smith', ainsi qu'une situation financière en amélioration.







