CAC40 : stabilisation en vue à l'ouverture

16/10/2019 | 08:26

Les futures sur le CAC40 présagent une certaine stabilisation de l'indice parisien, au lendemain d'une progression de 1% à 5702 points, dans l'attente notamment de chiffres sur la consommation aux Etats-Unis.



Après les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni pour septembre ce matin, les opérateurs prendront connaissance des ventes de détail aux Etats-Unis au titre du même mois en début d'après-midi.



'La bonne tenue de la consommation reste un élément-clef pour les investisseurs', soulignait en début de semaine Aurel BGC, qui mentionnait aussi comme rendez-vous pour ce mercredi les résultats de Bank of America.



En attendant, les investisseurs pourront réagir ce matin à plusieurs publications trimestrielles françaises comme celles du groupe de tourisme Pierre & Vacances, du semencier Vilmorin ou du spécialiste de l'évènementiel GL Events.



Carrefour a annoncé la finalisation de la cession de la totalité du capital de Cargo Property Assets à Argan, et a donc reçu une rémunération équivalent à 288 millions d'euros, composée à hauteur de 80% de numéraire et 20% de titres Argan.



Ipsen fait part de la signature d'un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour développer et commercialiser de BLU-782, médicament candidat dans la fibrodysplasie ossifiante progressive.



