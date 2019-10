CAC40 : stabilisation en vue après la chute de mercredi

03/10/2019 | 08:17

Au lendemain d'une chute de 3,1% à moins de 5423 points de l'indice parisien, les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture à peu près stable, alors que de nombreuses statistiques doivent paraitre en cours de séance.



'Les données récentes ont ravivé les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale', soulignait mercredi soir Wells Fargo, qui pointait aussi des propos de Boris Johnson agitant le spectre d'un Brexit dur.



Dans le courant de la matinée, les opérateurs prendront connaissance des indices PMI composites d'IHS Markit pour le mois écoulé, puis des ventes de détail et des prix producteurs dans la zone euro au titre d'août.



Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les inscriptions hebdomadaires au chômage, puis les indices PMI et ISM pour les services au titre de septembre, ainsi que les commandes à l'industrie en août.



Sur le plan des valeurs, l'électronicien Thales indique viser pour la période 2019-2023 une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires de 3 à 5% et une marge d'EBIT à l'horizon 2023 de 11,5 à 12%.



Fleury Michon a annoncé la nomination de Billy Salha au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions à la tête du groupe agroalimentaire le 4 novembre et aura pour mission d'en accélérer le développement.



