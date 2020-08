CAC40 : stabilisation en vue en début de séance

14/08/2020 | 08:41

Au lendemain d'un recul du CAC40 de 0,6% à un peu plus de 5042 points, les futures sur l'indice parisien présagent une certaine stabilisation, avec un gain de 0,1% vers 5044 points, dans l'attente d'une batterie de données macroéconomiques dans la journée.



Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les ventes de détail et la production industrielle pour juillet, la productivité pour le deuxième trimestre, les stocks des entreprises de juin et l'indice 'UMich' de confiance du consommateur.



D'ici là, les opérateurs prendront connaissance dans la matinée, au sujet de la zone euro, d'une nouvelle estimation du PIB au titre du deuxième trimestre, ainsi que de la balance commerciale pour le mois de juin.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Saint-Gobain a annoncé jeudi soir avoir procédé à l'annulation de 6.100.000 actions auto-détenues, pour compenser la création, le même jour, d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux salariés.



Groupe Partouche annonce un partenariat avec Pixel Companyz au sein d'un consortium visant à développer un 'resort intégré' au Japon, consortium au sein duquel le groupe français aura vocation à exploiter un casino.



