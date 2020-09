CAC40 : stabilité attendue avant de nombreuses données

15/09/2020 | 08:36

Au lendemain d'un gain de plus de 0,3% à près de 5052 points, le CAC40 pourrait commencer la séance sur un repli timide de l'ordre de 0,1% vers 5045 points au vu des futures, dans l'attente de nombreuses statistiques devant paraitre en cours de journée.



Sont ainsi attendus l'inflation française pour le mois d'août, puis l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne ce matin, avant l'indice Empire State, les prix à l'importation et la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois dernier, cet après-midi.



Les données américaines devraient d'autant plus retenir l'attention que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) doit tenir, cette semaine, sa dernière réunion avant l'élection présidentielle du 3 novembre.



'Dans ce contexte, M. Powell devrait tenir un discours très 'prudent' après ses annonces de Jackson Hole', estimait d'ailleurs Aurel BGC en début de semaine, jugeant que 'si la banque centrale doit adopter de nouvelles mesures, elle devrait attendre l'issue des élections'.



Dans l'actualité des valeurs, Peugeot fait part d'une modification de certains termes de son accord engageant de fusion à 50/50 avec FCA pour créer Stellantis, en prenant en compte l'impact sur les liquidités de la crise sanitaire sur l'industrie automobile.



FFP affiche au 30 juin 2020 un ANR par action de 142,1 euros, en baisse de 21% sur six mois, impacté par la chute des valorisations des sociétés automobiles et aéronautiques, alors que celles des autres secteurs d'activité 'ont dans l'ensemble bien résisté'.



La Commission européenne a approuvé lundi soir l'acquisition de Végéhub et Yumi, sociétés actives dans la fabrication et la commercialisation de jus de fruits et de légumes, par Bonduelle, Unibel et Sparkling Partners.



