CAC40 : stabilité attendue avant une semaine chargée

17/06/2019 | 08:30

Après une clôture en retrait de plus de 0,1% à moins de 5368 points, le CAC40 pourrait ouvrir à peu près stable au vu des futures, pour une semaine qui devrait voir une actualité chargée sur le front macroéconomique.



La semaine sera marquée notamment par les réunions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et surtout de la Réserve fédérale, mais aussi la parution de nombreuses données, en particulier aux Etats-Unis.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance des indices des Fed de New York et de Philadelphie, des indicateurs avancés du Conference Board et des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de mai.



De ce côté de l'Atlantique, sont notamment attendus les inflations dans la zone euro et au Royaume Uni au titre du mois dernier, ainsi que l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands pour juin.



Dans l'actualité des valeurs, Saint-Gobain a procédé le 14 juin à l'annulation de six millions d'actions auto-détenues achetées sur le marché, ramenant le nombre total d'actions composant son capital à 546,6 millions.



Saft, filiale de Total, fait part de la signature d'un nouveau contrat avec l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC) pour équiper chaque avion de transport régional MA700 de deux batteries Saft Ultra Low Maintenance.



Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire au capital de PayFit, start-up française lancée en 2016 'qui ambitionne, via un logiciel SaaS, de faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME européennes'.



