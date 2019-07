CAC40 : stable à 5614Pts, fermeture de Wall Street

04/07/2019 | 11:01

Après s'être hissé à un nouveau plus haut annuel hier, le marché parisien se montre moins actif ce matin, en ce jour de fermeture de Wall Street pour 'Independence Day'. L'indice CAC 40 perd 0,10% à 5614 points.



Wall Street a pourtant fusé à la hausse mercredi soir et pulvérisé toute une série de records à la veille de la fête du 4 juillet.



Au terme des échanges, le Dow Jones bondissait de 0,6%, le S&P 500 de 0,8% et le Nasdaq de plus de 0,7%.



'On monte de façon calme et sensée et le VIX cède du terrain', commente un trader.



'Cela montre que les investisseurs se font à l'idée d'un ralentissement de la croissance accompagné d'une baisse de l'inflation', explique le professionnel.



La séance en Asie s'est en revanche révélée plus mitigée. Si l'indice Nikkei progressait de presque 0,3% en fin de journée à Tokyo, le SSE Composite - l'indice-phare de la Bourse de Shanghaï - se repliait de 0,1%.



Les volumes devraient rester limités aujourd'hui à Paris du fait de la fermeture de Wall Street pour la fête nationale américaine et de l'absence de publications économiques de premier plan.



En Europe, les intervenants prendront toutefois connaissance des chiffres des ventes de détail pour la zone euro au mois de mai, attendus en légère progression.



'Si les investissements ont connu un accès de faiblesse dû au contexte commercial international, les ventes au détail ont, elles, plutôt bien résisté jusqu'à présent', rappelle un économiste.



Du coté des valeurs, Plastic Omnium annonce l'ouverture de deux nouveaux centres à Bruxelles (Belgique) et à Wuhan (Chine). ω-Omegatech et Δ-Deltatech représentent un investissement global de 100 millions d'euros.



Alstom avance de 0,5%, aidé par Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 42 à 48 euros, sur le titre de l'équipementier de transport.



Oddo estime que les annonces récentes du management d'Eramet concernant le plan de sauvetage de la Société Le Nickel (SLN) en février 2019 et la validation (interne) des projets transformants n'ont pas été prises en compte par le marché. Oddo relève ainsi son opinion à Achat (au lieu de Neutre) et son objectif de cours à 100 E (au lieu de 74 E).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.