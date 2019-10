CAC40 : stable avec le sentiment des affaires allemand

25/10/2019 | 11:15

La Bourse de Paris se montre pratiquement atone ce vendredi en cours de matinée (-0,1% à 5680 points sur le CAC40), sur fond d'un sentiment des milieux d'affaires allemands toujours terne d'après l'institut Ifo.



Ce dernier a fait savoir que son indice s'est maintenu à 94,6 en octobre, en ligne avec le consensus, le recul de la composante de la situation actuelle étant compensé par la hausse de celle des perspectives.



'Dans l'ensemble, l'indice nous conforte dans notre prévision que l'économie allemande va continuer de s'affaisser en 2020, surtout avec le stimulus budgétaire limité annoncé par le gouvernement la semaine dernière', réagit Capital Economics.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance des demandeurs d'emploi en France pour le troisième trimestre, en milieu de séance, puis de l'indice UMich aux Etats-Unis pour octobre, en cours d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, sur le SBF120, ils saluent les points d'activité trimestriels de Kering (+9,3%), Elis (+4,6%) et Michelin (+3,1%), à l'inverse de ceux de Capgemini (-7,8%) et d'Ubisoft (-20,1%).



