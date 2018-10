CAC40 : stable sous les 5100Pts après de nouveaux indicateurs

16/10/2018 | 12:20

Après une clôture de l'indice juste sous son équilibre à 5095 points lundi, le CAC40 est désormais stable à 5095Pts après des indices américains en berne à la clôture (-0,3% sur le Dow Jones, -0,9% sur le Nasdaq).



'Une large faiblesse des actions du secteur technologique a pesé sur le marché', rappelle Wells Fargo Advisors, pointant par exemple des reculs de 2,1% pour Apple, de 2,3% pour Cisco et de 1,8% pour Microsoft.



On vient de prendre connaissance de l'indice ZEW du sentiment économique allemand. Il chute plus largement qu'anticipé, pour s'établir à -24,7 au titre du mois en cours, là où le consensus n'attendait qu'une baisse à -12,3.



La balance commerciale de la zone euro, corrigée des variations saisonnières, s'est établie à +16,6 milliards d'euros pour le mois d'août, contre +12,6 milliards en juillet, du fait d'exportations en hausse de 2,1% tandis que les importations sont restées stables.



Les opérateurs prendront également connaissance aujourd'hui de la production industrielle américaine. Des résultats comme ceux de Goldman Sachs ou de Johnson & Johnson devraient aussi retenir l'attention.



En attendant, Sanofi indique que deux essais cliniques pivots de phase III, évaluant Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée de l'adulte ont atteint leurs critères d'évaluation primaires et secondaires.



Unibail-Rodamco-Westfield fait part d'une promesse de vente portant sur la Tour Ariane de La Défense avec GIC, le fonds souverain de Singapour, pour un prix net de 464,9 millions d'euros représentant une prime par rapport aux dernières évaluations externes.



Faurecia annonce que son conseil d'administration a coopté Grégoire Olivier en qualité d'administrateur en remplacement de Carlos Tavares pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.



Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Seguradoras Unidas, pour l'acquisition de 25% du capital de GNB Seguros. Sa participation passera ainsi de 50% à 75%, les 25% restants étant détenus par le groupe bancaire portugais Novo Banco.



Alors que Carrefour fera demain le point sur ses ventes du 3e trimestre (T3) 2018, Invest Securities redoute une 'absence de dynamique' et confirme son conseil neutre sur la valeur. L'objectif est relevé de 14 à 15,4 euros, soit grosso modo le cours actuel du titre.



Deux jours avant que Publicis ne dévoile ses ventes du 3e trimestre (T3) 2018, Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur l'action du groupe publicitaire français, tout en tenant un discours relativement optimiste. L'objectif de cours de 61 euros est maintenu.



