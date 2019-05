CAC40 : stagnation complète, manque de catalyseurs, $ stable

28/05/2019 | 15:21

Après son timide redressement de la veille (+0,4%), la Bourse de Paris, le marché stagne un peu dessous de seuil d'équilibre(-0,1 à -0,2% au tour 5.330) faute de catalyseurs après un début de semaine particulièrement atone.



Les échanges ont tourné au ralenti toute la journée d'hier, en l'absence des investisseurs anglo-saxons du fait de la fermeture de Londres et surtout de New York pour cause de 'Memorial Day'.



L'apathie des investisseurs n'a pas été dissipée par la publication de l'indice ESI du sentiment économique qui s'est accru dans la zone euro de 1,2 point à 105,1 en mai par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne, là où le consensus ne l'anticipait qu'autour de 104.



L'Euro-Stoxx50 reflète le même manque de conviction avec un recul de -0,1%.

Les marchés n'ont pas véritablement réagi au message de Donald Trump sur Twitter, selon lequel il espérait toujours trouver un accord commercial avec la Chine.



Il faut dire que Trump s'est aussitôt empressé d'ajouter que les droits de douane sur les produits chinois pourraient inversement monter 'très vite, très fort'.



Les élections européennes n'ont pas suscité beaucoup plus d'émotions, même si les investisseurs semblent plus sensibles aux menaces de Bruxelles, qui souhaiterait engager une procédure pour déficits excessifs à l'encontre de l'Italie.



Cette nouvelle semaine s'annonce assez peu fournie en catalyseurs de choix et cette séance de mardi ne le démentira pas, puisque le seul grand rendez-vous de la journée sera la parution cet après-midi de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Du coté des valeurs, Le titre Peugeot (+4%) efface les 3,3% perdus la veille (victime d'arbitrages au profit de Renault ce mardi).

Vivendi progresse de près de 1,3% à la Bourse de Paris après l'annonce de l'acquisition du groupe luxembourgeois de TV payante M7 pour 1 000 ME auprès du fonds Astorg.



' Cette opération va lui permettre de renforcer son exposition au marché européen avec une présence nouvelle dans 7 pays (Pays-Bas, Belgique, République Tchèque, Slovaquie, Autriche, Hongrie et Roumanie) ' indique Oddo.



' Cette opération va permettre également à Canal + d'accroitre sa taille critique dans un contexte de concurrence grandissante sur le segment de la TV payante, et donc de renforcer son modèle sur le LT ' rajoute le bureau d'analyses.



Renault (+1,5%) pourrait signer dès la semaine prochaine un accord non engageant avec FCA dans le cadre du projet de fusion indique ce matin Aurel BGC.



Aurel BGC s'attend à ce que le principal actionnaire soit italien et prend comme exemple la fusion Essilor - Luxottica ' ou l'on remarque que le camp français est sur la défensive tandis que le camp italien tente de prendre le contrôle '. Selon les analystes, FCA est confronté à plus de problèmes structurels que Renault. ' Fiat devra faire des efforts de restructuration plus importants que Renault '.



Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Renault, titre maintenu dans sa liste de valeurs favorites, mais abaisse son objectif de cours de 98 à 94 euros. Selon le bureau d'études, un tel rapprochement peut 'débloquer le sujet épineux de l'intégration de Nissan qui pourrait trouver un attrait renouvelé pour devenir le troisième acteur du premier groupe automobile mondial'.





