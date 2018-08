Bourse de Paris : CAC40, stop ou encore ?

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Le rouleau-compresseur Wall Street est toujours à l'œuvre. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup dévié cette année de sa trajectoire ascendante, en dépit des gesticulations de Donald Trump. Un Président américain qui est en train de récolter le fruit de ses offensives puisque ses partenaires commerciaux acceptent les uns après les autres de signer de nouveaux accords. Les termes sont loin d'être aussi spectaculairement positifs pour les Etats-Unis que Trump l'avait promis, mais ils sont plus avantageux que les précédents. Reste à convaincre l'ogre chinois de faire de même, ce qui ne sera pas une mince affaire.En attendant, Washington se heurte parfois aux limites de son propre système : comme certaines entreprises américaines ne trouvent pas suffisamment d'acier et d'aluminium à acheter aux Etats-Unis, le Département du commerce accorde depuis hier des exemptions de quotas et de taxes aux importations en provenance d'Argentine, du Brésil ou de l'Australie. De quoi contribuer à détendre l'atmosphère, comme les commentaires optimistes de Donald Trump et Justin Trudeau sur l'issue de la renégociation de l'accord Aléna entre les deux puissantes économies nord-américaines.Le principal gisement de publications d'entreprises sera en Asie aujourd'hui, notamment en Chine. Sur les marchés occidentaux, Bouygues Dollar Tree et Dollar General seront les têtes d'affiche. Le CAC 40 a démarré en baisse de -0,15%, à 5 492 points, repassant sous le seuil des 5 500 dont il a du mal à s'affranchir.Cap sur l'Allemagne pour démarrer la journée avec l'estimation préliminaire de l'inflation d'août (8h00 : consensus +0,2%) et les chiffres mensuels de l'emploi (9h55). Aux Etats-Unis à 14h30, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation et des dernières données sur les revenus & dépenses des ménages (consensus +0,4% pour les deux), ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 211 000).L'euro est repassé jusqte au-dessus de 1,17 USD. L'once d'or se maintient autour de 1 203 USD. Sur le front pétrolier, le Brent se traite 77,26 USD et le WTI 69,66 USD.• Research Partners passe de vendre à conserver sur Bossard , revalorisé de 170 à 190 CHF.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer sur Carmila , avec un objectif réduit de 26 à 21 EUR.• Berenberg démarre le suivi de Codemasters à l'achat en visant 215 GBp.• Mediobanca revalorise Eiffage de 117 à 119 EUR, en restant à surperformance.• HSBC passe de conserver à acheter sur Eurobank , revalorisée de 1,04 à 1,25 EUR.• Crédit Suisse abaisse de 14,20 à 7 CHF son objectif sur GAM Holding , en restant à sousperformance.• Morgan Stanley reste à pondération en ligne sur Gecina , dont l'objectif recule de 155 à 153 EUR.• Liberum revalorise HomeServe de 950 à 1 120 GBP, en restant acheteur.• UBS passe de neutre à acheter sur Inficon , en visant 600 CHF.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer sur Intu en révisant en baisse de 190 à 150 GBp son objectif.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer sur Klépierre , dont l'objectif passe de 36 à 30 EUR.• Oddo BHF reste à l'achat sur Legrand mais réduit de 78 à 76 EUR son objectif.• Jefferies réduit de 150 à 145 EUR son objectif sur Pernod Ricard en restant à conserver.• Oddo BHF revalorise Pernod Ricard de 145 à 150 EUR en restant acheteur.• Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne sur Petrofac , revalorisé de 650 à 800 GBp.• HSBC passe de conserver à acheter sur Piraeus Bank , malgré un prix abaissé de 3,40 à 3,20 EUR.• Berenberg revalorise Prudential de 2 400 à 2 600 GBp en restant acheteur.• Baader Helvea passe de vendre à conserver sur Schoeller-Bleckmann Oilfield , revalorisé de 60 à 100 EUR.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Unite , revalorisé de 850 à 930 GBp.• Berenberg passe d'acheter à conserver sur Worldline , avec un objectif inchangé de 51 EUR.Le grand meccano des groupes financiers publics serait lancé aujourd'hui : le rapprochement entre CNP Assurances et la Banque Postale, sous la houlette de la Caisse des Dépôts, devrait renforcer les deux groupes. En parallèle, la CNP va payer environ 966 millions d'euros pour distribuer ses produits au Brésil dans le réseau Caixa Seguridade. Unibail Rodamco ID Logistics , et Ramsay Générale de Santé ont publié leurs trimestriels. Michelin a placé 2,5 milliards d'euros d'obligations en trois tranches. BNP Paribas va devoir verser 90 millions de dollars au régulateur américain des marchés à termes pour avoir tenté de manipuler l'indice ISDAfix. L' Olympique Lyonnais obtient 33 millions d'euros pour le transfert de Mariano Diaz au Real Madrid. GTT reçoit une commande de cuve sur un méthanier neuf. L'unité de production de Carmat est certifiée.Le fonds Elliott pense quedoit proposer au moins 15,01 GBP par action Sky s'il venait à racheter le britannique.négocierait le rachat de la gestion française Sycomore pour quelque 200 millions d'euros, a appris Bloomberg. La responsable des ressources humaines de Tesla sur le départ. TPG Telecom etvont fusionner en Australie. Le Nigeria exige de Standard Chartered Citi , Stanbic IBTC et Diamond Bank la restitution de 8 milliards de dollars pour avoir participé à l'extraction de la trésorerie de l'opérateur télécom MTN hors du pays.