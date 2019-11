CAC40 : succession de records mais marché totalement inerte

12/11/2019 | 18:37

Nouvelle avalanche de records en intraday et en clôture, simultanément, de part et d'autre de l'Atlantique : en voici un 6ème en 7 séances pour le CAC40 'GR' à 16.070Pts ou le CAC 'PX1' (+0,44 à 5.918 après 5.936 en séance).

La bourse de Paris a longtemps plafonné vers 5.910, dans des volumes insignifiants, avant d'accélérer dans le sillage de Wall Street où les records pleuvaient également dès l'ouverture: +0,3% sur le 'Dow' à 27.770, +0,4% sur le S&P500 à 3.100 et +0,5% sur le Nasdaq à 8.500 (dans le sillage des semi-conducteurs).



L'Euro-Stoxx50 gagne également +0,42% à 3.712, un zénith annuel et même depuis mai 2015 (3.719 en séance au plus haut).



Parmi les facteurs 'positifs' (mais les marchés s'en passent très bien depuis 5 semaines de hausse ininterrompue), l'indice ZEW, qui mesure le moral de la communauté financière allemande reste négatif de -2,1 points en novembre, mais ce score est bien meilleur que les attentes du marché (-13,5 en moyenne) et fait oublier un chiffre précédent de -22,8.



A côté de cet indice de perspectives, l'indice de la situation actuelle en Allemagne monte de 0,6 point pour s'établir à -24,7 ce mois-ci, après avoir atteint en octobre son plus bas niveau depuis avril 2010.



'Le mois dernier, l'écart entre la composante mesurant les attentes et celle des conditions actuelles était redevenu positif pour la première fois depuis le mois de juin, augurant d'une possible stabilisation de l'indice PMI manufacturier', rappelle Danske Bank.



Les intervenants suivront aussi avec attention les interventions de plusieurs dirigeants de la BCE (Coeuré et Mersch) et de la Fed (Harker et Clarida) afin d'obtenir de plus amples informations sur la conduite de la politique monétaire.



Compte tenu de l'optimisme actuel entourant l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, la tendance haussière devrait néanmoins perdurer.



'Toujours en configuration positive, l'indice CAC 40 est sur le point d'avaler les résistances intermédiaires de 5905 et 5930, avant de s'attaquer aux dernières marches le menant au seuil de résistance des 6000/6005 points', assure ainsi Kiplink Finance.



Du coté des valeurs, Kering s'impose en tête du CAC40 avec +2,5% (record absolu des 537,5E pratiquement égalé en intraday), devant ST-Micro (+2,1%, et +105% depuis le 3 janvier), incontournable 'proxi' du Nasdaq.



Au sein du SBF120, Iliad, la maison-mère de Free, bondit de +20% (à 114E) grâce à l'annonce d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) d'un montant de 1,4 milliard d'euros portant sur un maximum de 19,7% du capital au prix de 120 euros par action.



Iliad dévoile par ailleurs un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% sur les neuf premiers mois de l'année, à 3.944 millions d'euros, avec 'une amélioration constante de la tendance sur l'année'.



Air France-KLM (stable) fait part d'un trafic passage total en croissance de 1,6% au titre du mois d'octobre, sur la base d'une capacité en hausse de 1,1%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,5 point à 88%.



Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire non notée de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027, assortie d'un coupon de 1,125% : le livre d'ordres final s'est élevé à plus de 1,9 milliard d'euros avec près de 150 investisseurs différents.





