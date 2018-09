CAC40 : sursaut symbolique de +0,3% après perte hebdo de -3%

10/09/2018 | 18:16

Plus rien n'a bougé au cours de la dernière heure de cotations: tout a paru figé jusqu'au 'fixing', lequel a confirmé les scores de fin de séance.



Wall Street n'a pas contribué pas à encourager les acheteurs de la 1ère heure, les indices US réduisant rapidement leur avance initiale (autour de +0,2% en moyenne contre +0,5% vers 15H30) et le 'Dow' passe négatif de -0,05%, le Nasdaq progresse au mieux de +0,2%.



La Bourse de Paris (+0,33%) a également réduit de moitié les gains affichés à la mi-journée (clôture à 5.269), tandis que l'Euro-Stoxx50 se tassait également de +0,75% vers +0,48% à 3.309Pts.



Les investisseurs ne s'alarment pas outre mesure du tweet de Donald Trump vendredi (publié vers 18H05): il brandissait la menace d'une possible majoration des droits de douane (portés à 25%) étendue à l'ensemble des marchandises chinoises.

Il fustigeait également le déséquilibre des niveaux de taxations des autos importés en Chine et aux Etats Unis... sauf que pas une voiture de marque chinoise n'est immatriculée aux Etats Unis !



'La difficulté à rebondir reste bien présente et l'attentisme bloque à moyen terme toute velléité haussière. Graphiquement, l'indice parisien aura besoin d'un nouveau signal positif, d'une extension au-dessus de 5.305 points pour inscrire un début de tendance haussière. Ce retour à un mouvement ascensionnel aura également pour effet de renforcer les indicateurs techniques de court terme, malmenés depuis les dernières séances', retiennent ce matin les équipes de Kiplink.



En Europe, le grand rendez-vous de la semaine sera la réunion de politique monétaire de la BCE, prévue jeudi. Un statu quo des taux est de nouveau largement anticipé, même si les investisseurs attendent de nouvelles prévisions concernant le calendrier de la fin des rachats d'actifs actuellement menés par l'institution.



Au programme également de cette deuxième semaine de septembre, les prochains indicateurs économiques du Vieux Continent qui devraient, de leur côté, montrer une stabilisation de l'activité. Cela pourrait notamment être le cas de l'indice du coût de la main-d'oeuvre (vendredi) dans la zone euro, avec un ralentissement de la croissance des coûts salariaux.



Mercredi, la production industrielle de la zone euro devrait ressortir en baisse pour le mois de juillet.



'Cette semaine, ce sera le dossier italien qui reviendra sous le feu des projecteurs à la faveur du débat au Parlement sur le budget à partir du 11 septembre avant que le Ministère des Finances ne mette à jour ses prévisions de déficit et de dette (27 septembre).



L'abandon évoqué la semaine passée de la flax tax, qui aurait eu un effet négatif sur les rentrées fiscales, a été perçu comme un signal plutôt positif par les investisseurs.

Bien qu'il y ait certainement des dissensions évidentes au sein de la coalition au pouvoir, il est vraisemblable que l'Italie propose un budget globalement en règle avec les exigences de Bruxelles', anticipe ce matin Saxo Banque.



L'euro renforce son avance : +0,4% à 1,1610 dollar. Le Brent grappille +0,3% à 77,4$.



Du côté des valeurs, Carrefour s'impose comme leader du CAC40 avec +3,45%, devant Schneider (+2%) et Engie avec +1,7%.

Air France-KLM fait part ce matin d'un trafic passage total en hausse de 3,3% au titre du mois d'août, sur la base d'une capacité en progression de 2,4%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 0,7 point à 90,8%.



Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %) a annoncé avoir été sélectionné par CLS et le CNES pour développer la constellation de nanosatellites Kineis, destinée aux objets connectés. Le titre Thales est également dans le vert, à +0,4%.

Pas de réaction de Sanofi malgré la note positive de Bank of America-Merrill Lynch (BAML) qui a relevé sa recommandation à 'achat' contre 'neutre'

TF1 (+1,9%) a franchi le seuil de 95% de détention au capital d'aufeminin et déposera une offre publique de retrait sur le solde des actions au prix de 39,47E



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.