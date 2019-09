CAC40 : tendance stable avant de nouveaux indicateurs

17/09/2019 | 10:46

La Bourse de Paris débute la séance proche de l'équilibre ce matin, coincée entre l'envolée des cours pétroliers et la perspective d'une nouvelle baisse de taux de la Fed. L'indice CAC 40 avance de 0,1% à 5609 points.



Le marché parisien avait fini sur un repli de 0,9% lundi, un score relativement anodin au vu des attaques de drones ayant frappé pendant le week-end le complexe pétrolier d'Abkaik, en Arabie Saoudite.



Wall Street a résisté encore mieux que les places européennes à l'envolée du baril de pétrole, puisque les principaux indices américains ne perdaient pas plus de 0,3% à la clôture.



'Bien que les attaques contre les installations d'Aramco aient fait les gros titres, la réaction des principaux marchés financiers s'est avérée particulièrement limitée', commente Capital Economics.



'Cela devrait continuer à être le cas, puisque la production saoudienne se remet rapidement, et dans la mesure où les stocks de pétrole mondiaux sont d'ores et déjà sollicités', ajoute le bureau de recherche basé à Londres.



'Tant qu'un conflit armé est évité, l'attention des investisseurs devrait donc continuer de se porter sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et les perspectives en matière de politique monétaire de la Fed', ajoute Capital Economics.



La prudence devrait effectivement rester de mise alors que la Fed doit entamer aujourd'hui deux jours de débat qui culmineront demain par l'annonce de ses décisions.



Les investisseurs seront également attentifs à la publication - en cours de matinée - de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, récemment retombé à un plus bas de sept ans sur fond de guerre commerciale sino-américaine, entre autres.



Du coté des valeurs, Total annonce l'augmentation de sa capacité de production d'éthylène de 30 % en Corée du Sud.



La plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan en Corée du Sud, détenue par Hanwha Total Petrochemical, a démarré ses nouvelles capacités de production d'éthylène.



Ubisoft Entertainment annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros.



L'action Virbac flambe de 13% ce matin à la Bourse de Paris après le relèvement de ses prévisions à l'occasion de la publication de ses comptes semestriels.



Le groupe vétérinaire a indiqué hier soir que la croissance de ses ventes à changes constants sur l'ensemble de 2019 s'annonce désormais dans le haut de la fourchette précédemment visée, qui va toujours de 4 à 6%.



