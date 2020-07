CAC40 : tente de résister aux tensions sino-américaines

24/07/2020 | 15:15

La Bourse de Paris consolide de -1,2% vers 4.970Pts mais limite la casse après avoir chuté vers 4.925, perdant alors plus de 2% vers 10H.

Le CAC40 pourrait finir la semaine sur un repli de plus de 2% et affiche des niveaux comparables à ceux des 16 ou 30 juin dernier: l'été boursier se résume une quasi stagnation de 6 semaines donc alors que Wall Street accumule d'importants écarts positifs dans l'intervalle (qui se sont brusquement réduits de -2,3% pour le Nasdaq jeudi soir, et une perte supplémentaire de -1% est attendue à 15H30.



Les équipes de Kiplink indiquent 'qu'en l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 4.880 points par extension'.



Cette correction est motivée par les tensions sino-américaines après la décision de Pékin de fermer le consulat américain de Chengdu en rétorsion après la fermeture du consulat de Houston en début de semaine... mais aussi en réaction au discours très anti-chinois de Mike Pompeo jeudi soir qui traite le régime communiste de dictature.



Autre motif de prudence, le Parlement européen menace de ne pas approuver le prochain budget de l'Union européenne, qu'il estime ne pas être pas à la hauteur de la crise économique consécutive à l'épidémie de coronavirus. 'Les investisseurs semblent néanmoins se dire que le parlement ne cherchera pas à saper l'accord et qu'il se résignera à 'avaler cette amère pilule' si son alternative est un retour des fragilités budgétaires et de l'incertitude économique', explique Danske Bank.



Du côté des statistiques du jour, après une hausse de 12,3% en mai par rapport au mois précédent, les ventes de détail en volume du Royaume Uni ont augmenté de 13,9% en juin, selon les données de l'ONS, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un gain de 8%.



L'activité globale du secteur privé français affiche sa plus forte expansion depuis deux ans et demi au mois de juillet, à en croire l'indice flash composite qui se redresse à 57,6 contre 51,7 au mois précédent.

IHS Markit, qui publie cette enquête, souligne en particulier que les nouvelles commandes progressent pour la première fois depuis cinq mois, témoignant de la réouverture des entreprises après le déconfinement.



Le rebond de l'indice PMI flash composite IHS Markit des 'services' explique cette embellie avec une progression de 50,7 vers 57,8 tandis que le PMI manufacturier stagne vers 52,6 (contre 52,3 en juin).



L'indice PMI composite du Royaume Uni grimpe de 47,7 en juin à 57,1 en estimation flash pour juillet selon le CIPS et IHS Markit, atteignant un plus haut de 61 mois et traduisant donc une forte reprise de l'expansion du secteur privé britannique.

L'euro continue de gagner du terrain face au Dollar avec +0,2% vers 1,1620.

L'Or tiutoie ses records avec une incursion vers 1.900$, au contact de sin record absolu des 1.910$ d'août 2011.



Dans l'actualité des valeurs, Thales (-4,5%) publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net ajusté part du groupe en repli de 60% à 232 millions d'euros, soit 1,09 euro par action, et un EBIT en baisse de 57% à 348 millions, soit une marge en chute de 5,5 points à 4,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique pour les transports et la défense a reculé de 5,4% à 7,8 milliards d'euros (-13,6% en variation organique), tandis que ses prises de commandes se sont tassées de 13% à 6,1 milliards (-23% en organique).



Fortement impactée par l'épidémie de Covid-19, la Société des Bains de Mer de Monaco fait part d'un plongeon de 74% de son chiffre d'affaires sur son premier trimestre comptable (mois d'avril à juin), à 45,1 millions d'euros.



LNA Santé affiche au terme du premier semestre 2020, un chiffre d'affaires exploitation de 252,1 millions d'euros, en hausse de 9,4% en comparaison annuelle, dont 2,8% de croissance organique et 6,6% de croissance externe. Selon lui, la perte résiduelle de croissance organique au titre du Covid-19 peut être estimée en impact semestriel à -2%, soit une croissance organique ajustée pré-covid supérieure à 4,5%, dans la lignée de sa guidance communiquée en début d'année.



