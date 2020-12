CAC40 : tente de rester dans le vert mais W-Street s'affaisse

La Bourse de Paris semble reproduire un peu le scénario de la veille avec un CAC qui ne conserve qu'une avance symbolique de +0,01% vers 5.528Pts.



L'Euro-Stox50 conserve +0,3%, alors que les indices US se contentent de +0,2% (Dow Jones) à +0,4% (S&P500) alors qu'un gain initial de 0,6% était bien au rendez-vous.

On a déjà vu lundi que cela ne suffisait pas à garantir une clôture dans le vert.



Wall Street cite l'espoir d'un discours accommodant de Jerome Powell à l'issue du Federal Open Market Committee (FOMC) qui s'achève demain... mais les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera mercredi la Fed.



'Jerome Powell devrait indiquer que la banque centrale pourrait être 'plus présente' pour faire face aux risques économiques', avancent les équipes d'Aurel BGC.



Les intervenants de marché s'attendent notamment à la mise en place de nouveaux objectifs concernant son programme de rachats d'actifs (QE).



Côté chiffres, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse limitée de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +4,9, alors que le consensus des économistes anticipait au contraire un léger redressement.



Selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent et diminué de 0,3% hors produits pétroliers.



Toujours pas d'inflation en vue, les prix à l'exportation ont progressé de +0,6% en données brutes et de 0,3% hors produits agricoles.



Par rapport à novembre 2019, les prix à l'importation et à l'exportation ont reculé respectivement de 1 % et de 1,1 %.



Bonne surprise en revanche avec la hausse de 0,4% de la production industrielle des États-Unis en novembre (après + 0,9% au mois d'octobre) : le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de +0,3% à 73,3%... chiffre conforme au consensus.



Du coté des valeurs, Sanofi (-1,9%) annonce avoir signé un nouvel accord de partenariat le 10 décembre avec l'OMS en vue de lutter contre certaines des maladies tropicales parmi les plus négligées et de le soutenir dans son engagement à éliminer durablement la maladie du sommeil avant 2030.



bioMérieux déclare anticiper désormais, pour l'année 2020, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 18% et un résultat opérationnel courant contributif aux environs de 600 millions d'euros.



Eurofins Scientific annonce relever ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2020. Il déclare ainsi anticiper désormais des revenus de 5,3 milliards d'euros, au lieu de cinq milliards, un EBITDA ajusté de 1,3 milliard, et non plus de 1,1 milliard, ainsi qu'un free cash-flow au groupe de 700 millions d'euros, au lieu de 600 millions.



