CAC40 : termine dans le rouge après les chiffres d'emploi US

La Bourse de Paris termine la séance dans le rouge suite à la publication des derniers chiffres de l'emploi américain. L'indice CAC 40 est à la clôture en repli de 0,48% à 5593,72 points.



Comme prévu, Wall Street est en baisse, les investisseurs n'étant pas totalement rassurés par les chiffres de l'emploi. Le Dow Jones recule ainsi de 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,6%.



L'économie américaine a généré 224.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus n'en espérait que 160.000, mais le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,7%, alors qu'il était attendu stable à 3,6%.



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail est resté à peu près inchangé à 62,9% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de 3,1% en rythme annuel.



La publication des chiffres de l'emploi permet aux intervenants de marché d'affiner les pronostics en vue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale.



'La réaction possible de la Fed et des autres grandes banques centrales est devenue pour les marchés boursiers un moteur plus important que le cessez-le-feu commercial trouvé le week-end dernier par les Etats-Unis et la Chine au sommet du G20', rappelle Danske Bank.



Les analystes de Danske Bank font valoir que la moyenne mensuelle des créations d'emplois s'est établie à tout juste 164.000 cette année aux Etats-Unis, contre plus de 223.000 l'an dernier.



En France, après la légère amélioration enregistrée en avril, le solde commercial progresse en mai de 1,6 milliard d'euros pour s'établir à -3,3 milliards, soit son niveau le plus haut depuis le point exceptionnel de décembre 2017 (-2,5 milliards).



Du coté des valeurs, Euronext fait état de volumes d'échanges moyens quotidiens de 7,59 milliards d'euros sur ses marchés au comptant au mois de juin, en repli de 14% en comparaison avec la même période de l'année précédente.



Engie a émis le 27 juin des titres subordonnés à durée indéterminée d'un montant de 500 millions d'euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans.



Edison, filiale italienne d'EDF, a annoncé la signature d'un accord pour la cession d'Edison Exploration and Production (E&P) à Energean Oil and Gas. Cette cession porte sur un montant estimé à 1Md USD y compris complément de prix.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur EDF avec un objectif de cours inchangé de 16,50 E.



