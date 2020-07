CAC40 : termine proche des 5100Pts,fort rebond des indices US

06/07/2020 | 18:07

La Bourse de Paris termine la séance en nette hausse en ce début de semaine, l'absence de catalyseur alors que Wall Street était fermée vendredi n'empêchant pas le marché de poursuivre le mouvement positif entamé au début du printemps. Le CAC 40 affiche en clôture un gain de +1,49% à 5.081,51 points.



La saison des résultats n'ayant pas encore débuté et aucun indicateur économique majeur - hormis peut-être l'ISM non-manufacturier - ne figurant à l'agenda de la semaine, les investisseurs ne disposent d'aucun relais sur lesquels s'appuyer.



En l'absence de données macroéconomique importantes ou d'événements politiques de premier plan, l'attention continue donc de se focaliser sur la situation sanitaire, en particulier aux États-Unis. 'Le fort accroissement du nombre de cas de coronavirus depuis une quinzaine de jours fait craindre que les ménages restreignent à nouveau leur activité et leurs dépenses', rappellent ainsi les équipes d'Oddo BHF.



Dans l'actualité des statistiques, on retiendra néanmoins qu'après une chute de -26,2% en avril, les commandes à l'industrie allemande ont rebondi de +10,4% en mai par rapport au mois précédent, d'après les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis. Les commandes industrielles provenant d'Allemagne ont augmenté de 12,3% et celles du reste de la zone euro, de 20,9%, alors que celles des autres pays du monde n'ont progressé que de 2%.



Par ailleurs, la contraction de l'activité dans le secteur privé américain a ralenti plus fortement qu'estimée initialement en juin, au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort à 47,9, contre 46,8 en estimation flash et 37 au titre de mai.



Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM a annoncé vendredi soir la présentation par ses filiales Air France et HOP!, à leurs représentants du personnel, de leurs orientations stratégiques et des perspectives d'adaptation des effectifs consécutives à la crise sanitaire.



Pour Air France, les projections des besoins d'effectifs font apparaître une baisse de 6.560 emplois à l'horizon fin 2022 sur un total actuel de 41.000. Les plus de 3.500 départs naturels prévus sur la période permettront de compenser plus de la moitié de cette réduction.



La Compagnie des Alpes a fait part vendredi soir d'un projet transformant du Futuroscope, dans le cadre du nouveau bail de 30 ans octroyé par le Département de la Vienne à la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF) que le groupe contrôle. Le projet prévoit un investissement de 200 millions d'euros sur les 10 prochaines années sur le site actuel, notamment pour déployer trois attractions majeures d'ici à 2025, ainsi que la création de deux hôtels thématisés et un parc aquatique à proximité.



Technicolor annonce l'adoption ce dimanche, du projet de plan de sauvegarde par le comité des créanciers, la prochaine étape-clé de sa procédure de sauvegarde financière accélérée étant l'assemblée générale du 20 juillet, qui se tiendra à huis clos.



