CAC40 : termine proche des 5390Pts, indices US stables

27/08/2019 | 17:49

La Bourse de Paris termine la séance en hausse. L'indice CAC40 avance de +0,67% à 5387 points.



Après son rebond convaincant la veille, la Bourse de New York est stable mardi matin en l'absence d'éléments nouveaux concernant les négociations commerciales entre Washington et Pékin.



Du côté des données statistiques, l'indice de confiance des consommateurs américains - calculé par le Conference Board - s'est en effet inscrit en baisse modérée ce mois-ci, pour s'établir à 135,1 contre 135,7 en juillet. A titre de comparaison, les économistes anticipaient une baisse bien plus marquée, autour de 129,5.



En France, la confiance des ménages dans la situation économique est stable en août 2019, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui s'établit à 102 et demeure légèrement supérieur à sa moyenne de longue période (100). Le solde d'opinion des ménages quant à leur situation financière passée augmente légèrement (+2 points) et celui quant à leur situation financière future est stable. La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente (+3 points).



Au niveau des valeurs, Carrefour annonce que l'Administration d'Etat chinoise pour la régulation du marché a donné, lundi, à Suning.com, son accord pour le rachat d'une participation de 80% de Carrefour Chine, transaction qui devrait donc être finalisée d'ici la fin septembre.



Total annonce la signature de plusieurs accords avec Qatar Petroleum permettant à ce dernier d'acquérir une partie des participations du groupe pétro-gazier sur son domaine minier en Namibie, au Guyana et au Kenya.



Le groupe annonce que Xavier Caitucoli, PDG de Total Direct Energie a décidé après un an de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.



' Pour assurer la continuité du développement de Total Direct Energie, Total a décidé de confier sa direction générale à Sébastien Loux qui en est le COO et qui va également se voir confier la responsabilité de la Business Unit Power & Gas Europe de Total ' indique la direction.



Dans le cadre d'une simplification de sa structure en Amérique latine, Casino fait part de la recommandation positive du comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation de 50% d'Éxito dans Segisor.



Barclays a dégradé son conseil sur l'action Veolia : précédemment à l'achat ('surperformance'), les analystes sont revenus à une position plus neutre de 'performance en ligne'. L'objectif de cours est maintenu à 23,5 euros.



