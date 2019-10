CAC40 : termine proche des 5490 après l'emploi US

04/10/2019 | 17:49

La publication du NFP' (rapport mensuel sur l'emploi américain) a reçu un bon accueil des marchés puisque le CAC40 est passé d'à peine +0,2% à +0,91% à la clôture des marchés (à près de 5.488 points). Les indices US sont en hausse également de près de 0,7% sur le Dow Jones et le Nasdaq.



L'économie américaine a généré 136.000 nouveaux emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, le consensus tablait sur 140.000.



Le chiffre d'août a été révisé de +130.000 à +168.000 et celui de juillet de 159.000 à 166.000.



Le taux de chômage s'établit à 3,5% (au plus bas de 50 ans) et le taux de salaire horaire -très surveillé- est resté inchangé.



Le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -54,9 milliards de dollars en août, selon le Département américain du Commerce, contre -54 milliards le mois précédent.



Ce déficit en augmentation d'un mois sur l'autre s'avère un peu plus important que ce que le consensus attendait, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne à -54,5 milliards de dollars sur le mois de



Dans son point mensuel sur la situation budgétaire de l'Etat français, Bercy indique que le solde général d'exécution au 31 août 2019 s'établit à -123,1 milliards d'euros, contre -97,3 milliards à fin août 2018.



Au 31 août 2019, les dépenses du budget général atteignent 230,6 milliards d'euros, contre 224,1 milliards au 31 août 2018, tandis que ses recettes (nettes des remboursements et dégrèvements) s'établissent à 180,7 milliards, contre 197,7 milliards à fin août 2018.



Sur le plan des valeurs, JCDecaux (+1,6%) annonce que sa filiale japonaise MCDecaux a signé, à la suite d'un appel d'offres public, un contrat pour devenir l'opérateur exclusif du mobilier urbain pour l'information publicitaire digitale du centre-ville de Nagoya.



Hermès annonce l'implantation d'une nouvelle maroquinerie à l'horizon 2022 sur les communes de Tournes et Cliron (Ardennes).



Le groupe va créer 250 emplois dans le cadre de cette nouvelle usine qui sera située au sein du parc d'activité de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.



Ubisoft annonce que son jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est désormais disponible sur Xbox One X, PC, PlayStation 4 et sur UPLAY+, le service d'abonnement sur PC de l'éditeur de jeux vidéo.



Verallia (+4%) a annoncé ce jeudi soir le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris, exclusivement par voie de cession par les actionnaires existants. Sur la base du prix d'introduction, sa capitalisation s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.



