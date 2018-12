CAC40 : teste les 4.700, le Brent rechute sous 56$, $ 1,143/E

20/12/2018 | 16:40

Le CAC40 (-1,5% à 4.703) se bat désormais pour préserver les 4.700 en cette veille des '3 sorcières' (100% de titres en baisse, sauf Renault avec +0,5%, LVMH et Hermès restant proches de l'équilibre).

L'espoir d'un rallye de Noël s'est évaporé en l'espace d'une conférence de presse de la FED.

Paris stabilise tout juste ses pertes une heure après la réouverture de Wall Street (après avoir reculé de -1,8% vers 4.690 (au plus bas depuis le 5 décembre 2017).

La communication de la Fed mercredi soir est clairement sanctionnée par Wall Street (-0,5% sur le Dow Jones, -0,2% sur le S&P500 après -1,5% la veille).



L'Euro-Stoxx50 chute de -1,7% à tout juste 3.000 (mais il a fait plusieurs incursions en dessous depuis l'ouverture): il réalise ainsi son pire mois boursier depuis août 2015 et c'est maintenant le pire mois de décembre du 21ème siècle, les -7% de 2002 étant dépassés.



'Comme attendu, la Fed a relevé son taux directeur pour la quatrième fois cette année et en projette deux autres pour 2019, au lieu de trois selon l'estimation médiane de novembre', rappelle Wells Fargo Advisors.



'Toutefois, le communiqué a noté des attentes pour 'quelques augmentations graduelles supplémentaires', ce qui a déclenché la crainte des investisseurs d'un rythme de durcissement pouvant être trop agressif', poursuit-il.



'Déjà, certains parlent d'erreur de politique monétaire pour qualifier la décision d'hier soir et la prestation de J. Powell. À moins que les investisseurs prennent un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé et relativisent, on peut clairement dire ce jeudi que la probabilité d'un rallye de Noël est proche de zéro. En bourse, l'année 2018 aura été une annus horribilis', constate ce matin Saxo Banque.

Pour ne rien arranger, Christian Noyer (de la Banque de France) estime ' un hard Brexit inéluctable en mars prochain car 'le Royaume-Uni ne veut en respecter aucun principe en matière d'union douanière' (sans parler du risque de rejet du traité négocié par Theresa Mays avec Bruxelles).



Les premiers chiffres US du jour sont tombés: les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont en hausse de +8.000 selon le Département américain du Travail, à 214.000 au titre de la semaine close le 15 décembre.

Grosse déception avec l'indice de la Fed de Philadelphie: l'indice 'Philly Fed' a chuté de -3,5Pt à 9,4 contre 12,9 en octobre (au plus bas depuis août 2016), loin du rebond +2Pt attendu vers 15 (consensus moyen).



Reste à prendre connaissance des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de novembre.



En attendant, du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1475 dollar (+0,9%). Le Brent recule largement, tombant à 55,8 dollars (-1,5%).



Dans l'actualité des valeurs, Renault (+0,6%) et JMCG annoncent la signature d'un accord dans le secteur des véhicules électriques sur le marché chinois, marché en forte croissance et qui représente aujourd'hui la moitié du marché mondial des véhicules électriques.



DBV Technologies ferme la marche sur le SBF 120, avec une chute de -68% vers 8,00E, pulvérisant son plancher d'octobre 2013. La biotech française a indiqué hier soir qu''à la suite de discussions avec la Food & Drug Administration (FDA) concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité', elle avait décidé 'volontairement' de retirer son dossier de demande d'enregistrement (BLA) de son candidat médicament Viaskin Peanut pour les enfants de 4 à 11 ans. La biotech estime cependant que de nouvelles études cliniques ne devraient pas être nécessaires.



Casino (-0,9%) annonce nouer un partenariat stratégique avec Qarnot computing visant à installer et exploiter des data centers de nouvelle génération au sein d'entrepôts et de réserves de ses magasins, data centers qui seront exploités par leur coentreprise ScaleMax. L'activité génèrera des revenus pour Casino grâce à la location des espaces disponibles et à la fourniture d'électricité pour les data centers. Par ailleurs, il est prévu de réutiliser la chaleur produite par les serveurs pour chauffer les bâtiments concernés.





