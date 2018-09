CAC40 : teste les 5.500, W-Street dans le vert avant la FED

26/09/2018 | 16:37

Après une entame de séance timide, la Bourse de Paris a accru ses gains (+0,45%) et vient de soulever la résistance des 5.500.

Les investisseurs semblent retrouver leur sérénité à l'approche de la décision monétaire de la Réserve fédérale, attendue dans la soirée: une 11ème séance de hausse sur 14 se dessine pour le CAC40 et une 12ème sur 14 pour l'Euro-Stoxx50 (+0,25%).



D'un point de vue graphique, le mouvement d'essoufflement du marché parisien reste sans conséquence tant que le CAC se maintient au-dessus des 5.450 points, estiment les analystes de Kiplink Finance.



'La configuration graphique reste positive à court terme, mais l'indice se doit de dépasser rapidement la barrière de résistance des 5495 points pour conserver la base de construction d'une seconde séquence haussière,' insiste le gestionnaire parisien.



A New York aussi, les indices US alignent une nouvelle séance de consolidation à l'horizontal, sans réelle direction, le Dow Jones (+0,2%) se tient à proximité immédiate des sommets historiques, le Nasdaq grappille également +0,2%.



Les économistes sont unanimes sur l'issue de la réunion de la Fed, qui a débuté hier et doit s'achever ce jeudi. Le consensus chiffre ainsi à 99,9% la probabilité d'un nouveau tour de vis de 25 points de base.



'Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale rehausse ses taux dans un intervalle allant de 2% à 2.25%, mais qu'elle s'abstienne d'envoyer de nouveaux signaux sur sa politique monétaire', pronostique Danske Bank.



Côté chiffres du jour, c'est très 'light' mais les ventes de logements neufs aux Etats Unis ré-accélèrent à +3,5% (à 629.000 transactions annuelles) après -1,7% en juillet... et le consensus tablait sur +0,5% seulement.

Pas de réaction sur les T-Bonds qui se détendent même légèrement à 3,086%.



L'Euro consolide de -0,2% à 1,1740/$, le baril de Brent consolide également, de -0,6% vers 81,4$.



Du coté des valeurs, EDF a annoncé hier soir avoir lancé une émission obligataire hybride de 1,25 milliard d'euros, 'avec un coupon de 4% et une option de remboursement à six ans.



Le Groupe BPCE annonce être en négociations exclusives avec le groupe marocain BCP en vue du projet de cession de ses participations bancaires en Afrique.



Les cessions portent sur les participations détenues par BPCE International au Cameroun, 68,5% dans la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC), à Madagascar, 71% dans la Banque Malgache de l'Océan Indien (BMOI), en République du Congo, 100% dans la Banque Commerciale Internationale (BCI) et en Tunisie, 60% dans la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK).



L'action Neopost inverse la vapeur et repasse de -4% à +3% malgré un 'profit warning' : il n'attend plus une marge opérationnelle ajustée d'environ 18% sur l'exercice 2018, mais vise désormais un taux supérieur à 17%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.