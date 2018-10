CAC40 : timide rebond sur fond d'inquiétudes en Italie

09/10/2018 | 10:52

Après une chute du CAC40 de 1,1% à 5300 points lundi, sur fond d'inquiétudes à propos de l'Italie, l'indice affiche un timide rebond de 0,1% ce matin à 5307 points à la Bourse de Paris.



Wall Street ne veut décidément rien lâcher et attire irrésistiblement les capitaux à la recherche d'une apparente 'sécurité'... et celle-ci ne se situe pas sur le vieux continent (taux longs italiens à 3,62%), ni en Asie (vu le plongeon de Shanghai et de Shenzhen).



Les indices US ont cependant 'tangué': après une entame de séance prometteuse et un bref passage en territoire positif, les indices US ont inversé la vapeur : les 2 premières heures ont été placées sous le signe de la nervosité (le Dow Jones et le S&P500 cédaient jusqu'à -0,6%, le Nasdaq -1,5%) mais aucune mauvaise nouvelle spécifique aux US ne justifiait un pessimisme excessif.



Au final, le Dow Jones grappille +0,15%, le S&P500 -0,04%, le Nasdaq lâche -0,67% (5ème repli en 6 séances).



'Le retour du risque italien a bouleversé les arbitrages récents sur les marchés financiers. Le déficit budgétaire a été fixé à 2,4% du PIB pour 2019 mais aussi pour les deux années qui suivront', note Arnaud Cayla, chez Cholet Dupont AM.



'Un déficit public à 2,4% sur trois années met en péril la trajectoire de dette, ce qui risque de conduire les agences de notation à dégrader la notation souveraine', poursuit ce gérant spécialisé dans les fonds Mid Caps.



Seule la balance commerciale allemande pour le mois d'août a été publiée ce matin, mais la semaine verra la publication des données d'inflation aux Etats-Unis, avant le début de la saison des résultats vendredi.



Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros au mois d'août, à comparer à 15,9 milliards en juillet (15,8 milliards en estimation initiale).



L'office fédérale des statistiques précise que cette augmentation du surplus commercial d'un mois sur l'autre traduit une diminution de 2,7% des importations allemandes, alors que les exportations sont restées à peu près stables (-0,1%).



Dans l'actualité des valeurs, Comme c'était attendu, Airbus a annoncé hier soir que son conseil d'administration avait désigné le Français Guillaume Faury, actuel responsable de la branche Airbus Commercial Aircraft, en tant que successeur de l'Allemand Tom Enders en tant que directeur général (CEO) du groupe. La décision prendra effet à compter de l'AG du 10 avril 2019.



Solvay fait part de la nomination d'Ilham Kadri en tant que nouvelle CEO à compter du 1er mars 2019, succédant alors à Jean-Pierre Clamadieu qui quittera ses fonctions exécutives et son mandat d'administrateur.



SoLocal a annoncé enrichir son offre 'Sites Internet' à destination des TPE/PME et lancer une nouvelle gamme 'Sites E-Commerce', permettant aux PME 'd'accroître leur présence sur Internet et de développer leurs ventes en ligne'.



Capgemini annonce l'acquisition de Doing, agence 100% digitale basée en Italie, acquisition ciblée qui permet au géant français des services informatiques d'élargir son portefeuille de services digitaux proposés dans ce pays.



AccorHotels et sbe Entertainment Group annoncent la finalisation de l'acquisition par AccorHotels d'une participation de 50% dans sbe, dont les marques emblématiques comprennent SLS, Delano, Mondrian, Hyde et The Originals.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.